Валерий Ревенко о службе белорусов в Таджикистане: «Если возникнет такая задача, они с успехом её выполнят»

Кирилл Казаков, СТВ: Когда наши ребята уехали в Казахстан, эта тема среди наших оппозиционных СМИ поднималась. Мы мирная страна, наши солдаты не должны служить за границей – и уехали в Казахстан. Сейчас мы говорим, что появляется горячая точка в Таджикистане. Наши солдаты туда поедут: срочники, по своей воле. Как туда поедут ребята? Потому что этот вопрос всегда очень тонкий.

Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу « По существу ».

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:

Срочники – это нет. Есть военнослужащие контрактной службы. Есть их добровольное волеизъявление через соответствующий документ. Потом только выполнение задач. Все будет рассматриваться именно в преломлении к нашим интересам, к интересам организации. Прямо сказать, что поедем в Таджикистан, – нет, конечно.

Кирилл Казаков:

У нас есть инженерная служба, у нас есть специалисты другого ранга, которые необязательно выходят на передовую.

Валерий Ревенко:

Военнослужащие контрактной службы, если возникнет такая задача, они с успехом ее выполнят.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Хочу вернуть вас к вопросу, который был поставлен Президентом в ходе VI ВНС: готовы ли вы платить за оборону и безопасность своей страны? Поэтому сегодня это звучит по-прежнему актуально, несмотря на то, что белорусы дали положительный ответ на него. Поэтому, конечно же, если будут угрозы нашему государству, существованию в целом нашей страны, то мы будем защищать. И здесь есть различные инструментарии, в том числе и в рамках Конституции, законодательства. Оно у нас развивается с учетом изменения геополитической ситуации.

Читайте также:

Почему Финляндия и Швеция захотели вступить в НАТО сейчас? Отвечает военный аналитик

Захочет ли Китай вступить в ОДКБ? Рассуждают эксперты

Может ли в Беларуси начаться горячая война? Отвечает военный эксперт