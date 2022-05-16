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Когда будут конкретные результаты саммита ОДКБ? Вот что думает эксперт

16 мая 2022 17:52
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Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу».   

Алена Сырова, СТВ:  
Лидеры проводят двусторонние встречи, я так понимаю, без заявлений для прессы сегодня обойдется. Станислав Зась озвучил итоги. Такие общие формулировки. А каких-то конкретных решений после вот этого саммита когда можно ожидать? Вернее, когда мы увидим их и поймем, о чем реально говорили?  

Когда будут конкретные результаты саммита ОДКБ? Вот что думает эксперт-1

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:  
Я думаю, что по наиболее актуальным вопросам мы уже в ближайшее время увидим какие-то результаты. Что-то, может быть, на более удаленную перспективу пойдет. Что касается инициатив, которые выдвинул глава государства сегодня, то я как представитель «фабрики мысли» белорусской, не могу не отметить тот вопрос, который он поставил об объединении потенциала аналитических структур. Мы знаем, что в каждом государстве есть такие при правительстве, при президенте сильные «фабрики мысли», которые работают на оценку обстановки, на прогноз ее развития. И конечно, объединение потенциалов послужит на пользу как самой организации в целом, так и каждому государству отдельно.  

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# ОДКБ # общество # Алена Сырова # Андрей Чернобай # Станислав Зась # Александр Лукашенко # Фотофакт

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