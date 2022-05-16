Когда будут конкретные результаты саммита ОДКБ? Вот что думает эксперт

Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Лидеры проводят двусторонние встречи, я так понимаю, без заявлений для прессы сегодня обойдется. Станислав Зась озвучил итоги. Такие общие формулировки. А каких-то конкретных решений после вот этого саммита когда можно ожидать? Вернее, когда мы увидим их и поймем, о чем реально говорили?