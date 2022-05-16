Авдонин: если элиты ОДКБ не произведут правильный выбор или начнут шататься, это приведёт к уничтожению их государств

Кирилл Казаков, СТВ: Наш Президент сказал, что если бы, например, против санкций, которые были введены против России, страны ОДКБ выступили единым фронтом, цитата, адских санкций бы не было. Почему, например, когда в Казахстане случилась такая беда, мы как бы каким-то образом объединились и смогли помочь, а вот в этот момент то ли нерешительность была, то ли какая-то критика все-таки со стороны Президента нашего поступила?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Надо четко определить, что Президент всегда говорит по сути и ключевую проблему. И освещает эту проблему. Нет политкорректности. Надо осознавать, что на протяжении, наверное, последних 10 лет в отношении стран ОДКБ со стороны стран НАТО, коллективного Запада активно работали и спецслужбы, работали центры психологических операций для того, чтобы раскачать элиты, чтобы они в нужный момент не приняли то или иное решение в интересах в том числе коллективной безопасности в рамках ОДКБ. Благо, что, в принципе, операция в Казахстане показала в первую очередь готовность решать совместно эти проблемы. Но что касается вопроса реагирования на санкции, в действительности надо осознавать, что мы, Беларусь, наверное, является тем форпостом, который показывает, как работать в условиях санкций. Другие страны не были под таким санкционным давлением на протяжении последних 30 лет.

Кирилл Казаков:

Нашего Президента и наши власти очень часто, особенно даже в России некоторые либеральные круги, называли тем человеком, который ведет многовекторную политику и не поддерживает Россию. Сегодня фактически был четко определен вектор: мы с Россией. И вот тоже, опять же, критика сказана. Если вы с Россией, когда Россия может дать вам кредиты – это хорошо. Но когда России становится плохо, вы тоже должны ее поддержать.

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Алексей Авдонин:

Однозначно. Президентом были, наверное, определены самые – не то что критика, наверное, характерное поведение тех или иных элит в период кризисных явлений. И мы откровенно должны признать, что та политика, которую проводили в том числе другие страны ОДКБ по некой лояльности и одновременно к России, одновременно к странам коллективного Запада, могла сыграть в сильном негативе для нас. Поэтому Президент четко определил, что уже нет того периода разногласий или периода какого-то шатания и выбора между Западом и Востоком. Выбор должен быть четкий и понятный.