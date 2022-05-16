«Наши жители будут спать спокойно». Насколько хорошо защищены границы Беларуси?

Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Сегодня украинский Telegram-канал разгоняет новость, что появление войск сил специальных операций на границе с Украиной белорусской привело к тому, что украинцы снимают свои войска, уходят на Донбасс, потому что ССО они не пройдут. Насколько нам можно быть уверенными в наших войсках? Я понимаю, что иногда оппозиционная борьба тоже борьба и война нервов, тоже иногда обеспечивает нашу безопасность. Враг пройдет?