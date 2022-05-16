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«Наши жители будут спать спокойно». Насколько хорошо защищены границы Беларуси?

16 мая 2022 17:08
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Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, СТВ:
Сегодня украинский Telegram-канал разгоняет новость, что появление войск сил специальных операций на границе с Украиной белорусской привело к тому, что украинцы снимают свои войска, уходят на Донбасс, потому что ССО они не пройдут. Насколько нам можно быть уверенными в наших войсках? Я понимаю, что иногда оппозиционная борьба тоже борьба и война нервов, тоже иногда обеспечивает нашу безопасность. Враг пройдет?

«Наши жители будут спать спокойно». Насколько хорошо защищены границы Беларуси?-1

Сергей Андреев, полковник запаса, экс-заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Враг не пройдет – это первое. Потому что личный состав Вооруженных Сил Республики Беларусь, который выполняет задачи по прикрытию государственной границы, обучен, оснащен и готов к выполнению этих задач. Поэтому можно быть уверенными, что наши жители будут спать спокойно.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Сергей Андреев # Кирилл Казаков # Фотофакт

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