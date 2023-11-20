Посол Беларуси в Зимбабве: все страны мира стремятся торговать со странами Африки

Новые лица белорусской дипломатии. Президент согласовал ряд послов. Новые руководители заграничных представительств в странах Африки и Восточной Азии. А также в знаковых для нас Китае и Зимбабве. Портфели получили не только представители внешнеполитического ведомства, но и профессионалы из других областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко дал конкретные поручения назначенцам.
А вот огранкой сотрудничества с Зимбабве – страной богатой на полезные ископаемые – займется проверенный погонами уже бывший руководитель финансовой милиции.
«Работы будет достаточно». Президент назначил послов в Китай, Зимбабве, ЮАР, Сербию и Индонезию.
У Игоря Маршалова уже готов план присутствия Беларуси в Хараре.
Игорь Маршалов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Зимбабве:
Есть много контрактов действующих, так же есть контракты и на следующий год. Задача стоит по механизации этой страны. Уже в этом году получен хороший урожай благодаря нашей технике. Задачи по обслуживания этой техники, обучение персонала. Будем над этим работать. Недра Африки очень богаты и все страны мира стремятся получить доступ торговать с этими странами. Беларусь тоже имеет определенные компетенции, которые, думаю, нам будет интересно реализовать в том числе.
Белорусская дипломатия – на марше. Преодолены даже самые дальние расстояния. Сейчас надо закрепляться.
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