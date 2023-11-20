Посол Беларуси в Зимбабве: все страны мира стремятся торговать со странами Африки

Новые лица белорусской дипломатии. Президент согласовал ряд послов. Новые руководители заграничных представительств в странах Африки и Восточной Азии. А также в знаковых для нас Китае и Зимбабве. Портфели получили не только представители внешнеполитического ведомства, но и профессионалы из других областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко дал конкретные поручения назначенцам.

А вот огранкой сотрудничества с Зимбабве – страной богатой на полезные ископаемые – займется проверенный погонами уже бывший руководитель финансовой милиции.

«Работы будет достаточно». Президент назначил послов в Китай, Зимбабве, ЮАР, Сербию и Индонезию.

У Игоря Маршалова уже готов план присутствия Беларуси в Хараре.