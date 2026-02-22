Богодель: если оторвать Беларусь, России навсегда заколотят форточку в Европу

В последнее время Президент говорит о проблемах как на внутреннем (из последнего – разнос в Совмине), так и на внешнем контуре. Именно поэтому Александр Лукашенко, исходя из профессионального и личного опыта, знает момент, когда важно прямо обозначить белорусское видение мира. О вековых связях Беларуси и России читайте здесь. Алена Сырова, СТВ:

Так что же с белорусской многовекторностью? Только ли мы сливки снимаем и только ли нам она нужна. Задались этим вопросом в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Давайте посмотрим наши векторы приложения внешних усилий, то есть внешней политики. Первое направление – мы члены Союзного государства. Мы вместе с Российской Федерацией. Какое еще нужно признание каких-то отдельных участков? Мы что, сейчас будем признавать отдельно Таймыр, Чукотку или еще что-то? Ведь мы признаем априори Российскую Федерацию как единое целое. Дальше – Китай, наш ближайший партнер во всех отношениях. Это та страна, с которой мы и сотрудничаем, и дружим, и даже готовы идти на серьезные военно-политические уступки недружественным странам на примере «Запада-2025». И это ради наших дружественных отношений именно с Китайской Народной Республикой. Дальше – Организация Договора о коллективной безопасности. Ведь это вектор приложения усилий в военном плане, в отношении вообще всего нашего общего евразийского региона. А ШОС? А БРИКС? Ведь это те международные организации, где в целом мы смотрим на мир. Расскажите им еще про какие-то приложения усилий. Да, глобальный Юг есть, но туда идут сегодня все страны. А теперь в отношении внешних наших усилий, в отношении векторов приложения именно внешней политики мы, по-моему, все время и получаем.

Андрей Богодель:

Россия обозначена врагом у всего западного мира. И благодаря тому, что мы признаем Российскую Федерацию нашим самым ближайшим союзником-партнером, получаем санкции, набиваем шишки и все остальное. Но ни разу не сделали шаг в сторону. Второе – это Китай. Там [на Западе – прим.ред] тоже никто не признает его партнером. Все признают врагом на дальнюю перспективу. Пишут об этом во всех западных странах. И опять мы получаем шишки именно за это. ОДКБ признано Североатлантическим альянсом не чем-нибудь, а главным противником в евразийском регионе. И мы там, и мы на ведущих ролях и открыто выражаем нашу позицию. ШОС, БРИКС. Соединенные Штаты, Евросоюз это видят вообще коммерческими врагами. Они за доллар, за евро порвут всех. И мы там опять на первых ролях. Самое главное, что нам нужно понимать, что для Соединенных Штатов, для Китая, для России белорусский лидер – это то лицо, которое в случае, если между Россией и США произойдут какие-то «терки», если между Китаем и Соединенными Штатами не будет договоренности… Однозначно в Европе сегодня существует единственный лидер, который готов на равных общаться со всеми сильными мира сего.