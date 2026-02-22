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«Я благодарна биатлону». Ирина Лещенко вспомнила «золотую» Олимпиаду-2018

22 февраля 2026 18:55
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Итоги выступлений на Олимпийских играх предсказать невозможно. Биатлонистка Ирина Лещенко (в девичестве – Кривко) в 2018 в Пхенчхане стала обладательницей золота в эстафетной гонке вместе с Дарьей Домрачевой, Надеждой Скардино и Динарой Смольской (в девичестве – Алимбековой). Основной упор делался, конечно, на маститых, но молодые девчата поддержали почин сильнейших и не дали усомниться в сильной белорусской школе биатлона.

В студии программы «Спорттаймер» олимпийская чемпионка Ирина Лещенко.

«Я благодарна биатлону». Ирина Лещенко вспомнила «золотую» Олимпиаду-2018-2

Ирина Лещенко, олимпийская чемпионка:
Я побегала по городу по всем кружкам: лепка с глиной, плетение соломкой, танцы, вышивание. Попробовала абсолютно все. И потом приходит как-то тренер, в класс заходил и говорит: может, кто-то из вас хочет попробовать себя в биатлоне? Это была весна, снег уже растаял. Думаю: ладно, пойдем. Брат пришел практически сразу.

Юлия Силипицкая, СТВ:
А что больше нравилось? 

Ирина Лещенко:
Стрельба. Даже наблюдали статистику. Как только тренер говорил, что сегодня мы стреляем, сразу же людей было очень много. Приходили все. Мне тоже нравилось стрелять. 

Юлия Силипицкая:
То есть тебя не отпугивало нажатие на курок, затвор открыть, затвор закрыть? 

Ирина Лещенко:
Нет, мне это нравилось. 

Юлия Силипицкая:
Когда ты начала уже заниматься биатлоном, стрельба была доминирующей? Тебе больше нравилась стрельба? 

Ирина Лещенко:
Да, понимала, что функционально, конечно, я спортсмен не топового уровня. Если сравнивать с Дарьей Домрачевой или еще с кем-то. В целом всегда у меня была ставка на стрельбу. Я показываю достаточно среднюю скорость, и мне важно было чисто стрелять на огневых рубежах. И если это случалось, то в целом я могла рассчитывать на неплохие результаты.

Подробнее в видеоматериале.

# Биатлон

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