«Работы будет достаточно». Президент назначил послов в Китай, Зимбабве, ЮАР, Сербию и Индонезию

Новости Беларуси. Александр Лукашенко назначил послов в Китай, Зимбабве, ЮАР, Сербию и Индонезию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко назначил послов в Китай, Зимбабве, ЮАР, Сербию и Индонезию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Червяков, уже экс-министр экономики, он занимал эту должность с начала 2020-го, отправляется трудиться послом в Китай. Игорь Маршалов, занимавший пост зампредседателя Комитета государственного контроля – директора Департамента финансовых расследований, будет представлять интересы нашей страны в Зимбабве.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Специально вас пригласил отдельно, чтобы переговорить по поводу вашего назначения. Но хочу сказать: две страны чрезвычайно важные. И если с Китайской Народной Республикой у нас выстроены отношения по основным направлениям, не скажу, что в Зимбабве мы выстраиваем наши отношения с белого листа. Нет. Мой визит в прошлом году. Естественно, тут не только моя заслуга – все, что было сделано до и после визита, говорит о том, что у нас там, конечно, еще непаханое поле. Хотя хлеба уже благодаря нам получили достаточно, чтобы людей накормить. Но работы очень много.
Надо создавать дипломатическое представительство, надо шире входить в эту страну. Тем более они нас ждут очень. Нас ценят, мы доказали, что мы солидные люди. И они хотят, чтобы мы свои технологии и в машиностроении, и других отраслях: строительстве, здравоохранении, образовании (подготовка кадров очень важна), да и в аграрном секторе переносили в Зимбабве. Соседи, когда узнали, услышали, особенно Мозамбик, они очень хотят с нами сотрудничать.
Китай рядом с Россией и вместе с Россией – основной наш партнер. Они помогают нам и технологически, самыми высокими технологиями, и в финансовом отношении. Я полагаю, ты там уже побывал, видел, что такое Китай. Опыт тебе позволяет поднять на более высокий уровень наши отношения. Поэтому работы будет достаточно.
Также в списке назначенных дипломатов Сергей Малиновский. Его новая должность – посол в Сербии и по совместительству в Северной Македонии. Ранее он руководил главным информационно-аналитическим управлением МИД. В Индонезию послом отправляется Роман Романовский. Он также будет представлять интересы страны в Малайзии, Сингапуре и Филиппинах. Также Президент дал согласие на назначение генеральным консулом Беларуси в городе Мумбаи (Индия) Александра Мацукова. Прежде он работал в МИД.