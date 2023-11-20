«Работы будет достаточно». Президент назначил послов в Китай, Зимбабве, ЮАР, Сербию и Индонезию

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Специально вас пригласил отдельно, чтобы переговорить по поводу вашего назначения. Но хочу сказать: две страны чрезвычайно важные. И если с Китайской Народной Республикой у нас выстроены отношения по основным направлениям, не скажу, что в Зимбабве мы выстраиваем наши отношения с белого листа. Нет. Мой визит в прошлом году. Естественно, тут не только моя заслуга – все, что было сделано до и после визита, говорит о том, что у нас там, конечно, еще непаханое поле. Хотя хлеба уже благодаря нам получили достаточно, чтобы людей накормить. Но работы очень много.

Надо создавать дипломатическое представительство, надо шире входить в эту страну. Тем более они нас ждут очень. Нас ценят, мы доказали, что мы солидные люди. И они хотят, чтобы мы свои технологии и в машиностроении, и других отраслях: строительстве, здравоохранении, образовании (подготовка кадров очень важна), да и в аграрном секторе переносили в Зимбабве. Соседи, когда узнали, услышали, особенно Мозамбик, они очень хотят с нами сотрудничать.