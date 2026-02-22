Разыгранная многоходовочка! Ветренко о давлении США на Кубу

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС:

В самом деле, коллеги, для нас с вами очевидно, это же многоходовочка, разыгранная так. Венесуэла – это первый шаг. Мы прекрасно знаем, что это операция под руководством Рубио готовилась в течение полугода. Использовались все каналы – секретные каналы, подкупы, разведка, слив информации. Для того чтобы провернуть это в Венесуэле, похитить Мадуро, привести к власти свое, ручное правительство и принять законы в интересах Соединенных Штатах Америки.

Закон, который позволяет разрабатывать нефть Венесуэлы, принятый исполняющей обязанности президента, дает это право только американским компаниям. И сразу Минфин США заводит специальный счет, куда поступают все доходы от покупки этой нефти. И как распоряжаться этим счетом, тоже решают Соединенные Штаты Америки. Они хотят, чтобы Куба, которая зависит от Венесуэлы, пошла по тому же сценарию – приводим свое правительство и запускаем эти американско-венесуэльские компании.