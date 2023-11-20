«Надо серьёзно изучить этот вопрос» – Президент назначил Сергея Малиновского послом в Сербии

Новые лица белорусской дипломатии. Президент согласовал ряд послов. Новые руководители заграничных представительств в странах Африки и Восточной Азии. А также в знаковых для нас Китае и Зимбабве. Портфели получили не только представители внешнеполитического ведомства, но и профессионалы из других областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко дал конкретные поручения назначенцам.

Золотая формула белорусского экспорта. Треть – Россия, треть – Европа, треть – страны дальней дуги. Сейчас пропорции другие. Не по нашей вине. Мы осваиваем новые дипломатические горизонты. Но и из Европы не уходим. Если что, географический центр Европы – под Полоцком. Да и белорусские дипломаты не сторожи. Переориентируемся на другие векторы. Для руководителя нашего диппредставительства в Сербии глава государства дает вполне четкие рекомендации

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается Сербии – надо серьезно изучить (тут и наши проколы, и МИД, может, и передержали там посла по определенным причинам). Надо разобраться в той политике, которую Сербия проводит и желает проводить в отношении Беларуси. Если они хотят, значит должен быть результат в торгово-экономическом отношении. Если они хотят вилять хвостом, грубо говоря, и поддерживать европейско-американские санкции против Беларуси – это их работа, пускай определяются и поддерживают. Если Запад и Америка не хотят с нами сотрудничать, то хорошо. Будем сторожить свои посольства, где это надо, а основных дипломатов мы должны перебросить на те направления, где мы видим движение. У нас по многим странам есть движение, мы сотрудничаем со многими странами. Надо их усиливать. Это будет касаться и Сербии.

Сергей Малиновский, руководивший главным информационно-аналитическим управлением внешнеполитического ведомства, отправляется послом в Сербию и по совместительству в Северную Македонию. Братушки должны помнить, как лидер Беларуси прилетал к ним под бомбежками. Сейчас на Балканах неоднозначная ситуация. Но член ЕС – официальный Будапешт – например, показывает свою суверенную позицию. А совсем недавно глава венгерского МИДа встречался с нашим Президентом.