Чего ЦИК ждёт от СМИ в ближайшую электоральную кампанию – рассказал Игорь Карпенко

Григорий Азаренок, СТВ:

Игорь Васильевич, чего вы как председатель ЦИК ждете от СМИ в ближайшую электоральную кампанию? Ну и в дальнейшем. Устраивает ли вас нынешнее освещение политики? Потому что вас это напрямую касается. Чего вы ждете?

Игорь Карпенко, председатель ЦИК Беларуси:

Я могу подчеркнуть, что у нас выстроено неплохое взаимодействие со средствами массовой информации. Мы создали положения об аккредитации СМИ при Центральной избирательной комиссии. Мы специально создадим на период электоральной кампании свой информационный центр, где СМИ смогут работать и в режиме онлайн получать самую актуальную информацию, в том числе задавать вопросы не только председателю ЦИК, заместителю председателя ЦИК, секретарю ЦИК, но и выходить на связь с регионами.

Я знаю, что общественники предлагают создать уже по аналогии, как на референдуме был общественный центр национальных наблюдателей. И вот здесь как раз тоже могут политические партии и общественные объединения проявить инициативу и как-то сообща поработать в этом направлении. Мы готовы взаимодействовать с этим центром. В случае если будут какие-то вопросы возникать, мы готовы быстро подключаться и как орган, управляющий нижестоящими комиссиями, избирателями, мы готовы корректировать, если будут какие-то выявлены недостатки в организации работы или, может быть, какие-то нарушения, чтобы быстро их устранить. Для того чтобы избирательный процесс был транспарентным, прозрачным и мы провели на качественном уровне, в соответствии с законодательством нашу избирательную кампанию 2024 года.

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