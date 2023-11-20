Александр Лукашенко: мы должны видеть в Индии свой интерес

Новые лица белорусской дипломатии. Президент согласовал ряд послов. Новые руководители заграничных представительств в странах Африки и Восточной Азии. А также в знаковых для нас Китае и Зимбабве. Портфели получили не только представители внешнеполитического ведомства, но и профессионалы из других областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко дал конкретные поручения назначенцам.

Время дипломатической экзотики в прошлом. Беларусь представлена во многих странах Дальней Дуги. Теперь настал черед конкретных задач и проектов.