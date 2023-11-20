Александр Лукашенко: мы должны видеть в Индии свой интерес

Новые лица белорусской дипломатии. Президент согласовал ряд послов. Новые руководители заграничных представительств в странах Африки и Восточной Азии. А также в знаковых для нас Китае и Зимбабве. Портфели получили не только представители внешнеполитического ведомства, но и профессионалы из других областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко дал конкретные поручения назначенцам.
Время дипломатической экзотики в прошлом. Беларусь представлена во многих странах Дальней Дуги. Теперь настал черед конкретных задач и проектов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И Индонезия, и Малайзия, да и Сингапур – это интересные для нас страны. И везде мы должны полтора, два, три проекта найти. Это ваша задача. В Дели надо объединяться, я имею в виду Индию. Надо объединяться однозначно: не делить там посольства, консульские подразделения. Если надо усиливать – значит надо усиливать, но это зона ответственности Владимира Владимировича Макея когда-то была, а ныне ваша. Мы должны наладить более тесное сотрудничество с Индией, которое будет выражаться прежде всего в экономике и торгово-экономических отношениях. Глобальнейшая страна, огромная. Мы должны видеть там свой интерес.
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