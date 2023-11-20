Игорь Карпенко: выборы превращаются в политическую дубину для дестабилизации обстановки в стране

Григорий Азаренок, СТВ:

При ЦИК есть какая-то аналитика, разбор философии, заявлений? Чего они готовят, чтобы мы были к этому готовы?

Игорь Карпенко, председатель ЦИК Беларуси:

ЦИК – это не какая-то отдельно взятая структура, которая работает сама по себе. Это государственный орган. Он работает во взаимодействии с другими государственными органами. А подготовка и проведение выборов – это не только обязанность ЦИК. И тот функционал, который прописан для Центральной избирательной комиссии. Есть еще и функционал, который возложен на другие органы государственной власти. В том числе и Президент координирует сегодня ряд вопросов, в том числе отвечает за вопросы обеспечения безопасности в стране для того, чтобы гражданин в мирной, спокойной обстановке мог прийти на участок и совершенно свободно показать свое волеизъявление в виде заполненного бюллетеня, брошенного в урну. Будем так говорить. Но вместе с тем в рамках этого взаимодействия мы внесли свои предложения в Концепцию национальной безопасности. Там впервые появился термин «электоральный суверенитет» как неотъемлемое право суверенного государства самостоятельно проводить избирательные кампании.

Григорий Азаренок:

Концепция будет приниматься на ВНС.

Игорь Карпенко:

Да, как неотъемлемое право государства самостоятельно проводить избирательные кампании без какого-либо вмешательства, в том числе извне вмешательства. Мы предприняли шаги, в том числе в юридическом плане, заложили определенные нормы. В частности, повысились требования к потенциальным кандидатам как в депутаты, так и в президенты. Например, мы запретили уже законодательно, это жестко прописано. Более скрупулезно прописано финансирование так называемых политических партий и структур гражданского общества из-за рубежа, из различных источников, которые в той или иной степени связаны с какими-то зарубежными пожертвованиями.

А что происходило: формируют какое-то НКО на территории страны. От Запада идут какие-то финансы через различные структуры. Если не напрямую от спецслужб, то через какие-то там созданные тоже фонды там и прочее, и прочее. А иногда прямо в посольствах финансируют эту организацию. Вроде бы благие цели – решение социальных проблем инвалидов. В итоге политическая кампания превращается в так называемую политическую дубину, которую пытаются использовать для того, чтобы перевернуть страну или создать проблемы, дестабилизирующие обстановку в этой стране. Понятно, что выборы политизируют мнения, политизируют настроения, подходы в решении тех или иных вопросов. Но сегодня мы четко определили, что стратегия государства будет определяться ВНС, и в рамках этой стратегии должно работать все политическое поле страны.

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