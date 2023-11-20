«Нам Мозамбик прицепом надо зацепить за Зимбабве» – Лукашенко дал поручения послу в ЮАР

Новые лица белорусской дипломатии. Президент согласовал ряд послов. Новые руководители заграничных представительств в странах Африки и Восточной Азии. А также в знаковых для нас Китае и Зимбабве. Портфели получили не только представители внешнеполитического ведомства, но и профессионалы из других областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко дал конкретные поручения назначенцам. Задачи для персоналий и тенденции белорусской дипломатии – в материале политического обозревателя Евгения Пустового.

Белорусская дипломатия – на марше. В загранучреждениях страны новые лица. Голос официального Минска звучит во многих странах мира. А наша экономика экспортоориентирована. Значит, у назначенных послов огромная нагрузка – усиливать дипломатическое и торгово-экономическое присутствие. Администрация Президента – кадровый штаб страны – провела колоссальную работу по поиску подходящих профессионалов. Среди множества званых выбрали лучших.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сергей Федорович, чем отличились так люди, что из большой когорты мы выбираем их? Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Все представленные сотрудники имеют значительный опыт дипломатической работы – он составляет более 20 лет. Все сотрудники обладают необходимыми знаниями, навыками, патриотично настроены и уверен, что они будут достойно представлять нашу республику. С некоторыми странами, в основном Африки, надо начинать сотрудничество, с некоторыми – ускорить процесс. Глобальный Юг из terra incognita превращается в точку перспективного роста.

Александр Лукашенко:

Если мы говорим, допустим, об Южно-Африканской Республике. Может, мы там и не преуспели и, возможно, мы там и не преуспеем, но вот Мозамбик, который совсем недалеко от известной нам страны – Зимбабве. Мы говорили, что и уже переговорили с президентом Мозамбика. Там будет посол, точно так же в Зимбабве, хотелось, чтобы вы поддерживали контакты. Нам Мозамбик прицепом надо зацепить за Зимбабве. Они очень заинтересованы в нас. И мы там со своими технологиями, особенно в аграрной промышленности, комплексы, можем здорово им помочь. Надо разобраться в ситуации и главный акцент сделать на той стране, где мы очень нужны и где мы можем им помочь, естественно, это не благотворительность.