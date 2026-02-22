Может ли Рубио стать новым президентом Кубы? Ответил эксперт

Игорь Позняк, ведущий: Давайте посмотрим на комментарии в социальных сетях, где, может, в шутку, а может, и всерьез один из пользователей предлагает Рубио на должность будущего президента Америки. И вот что на это отвечает Дональд Трамп. «Отличная идея», – пишет американский лидер. Ну без смайлика. Саймон, все настолько серьезно, есть доля истины в этой шутке?

Саймон Ципис, доктор политических наук, эксперт по международным отношениям и национальной безопасности:

Коллеги, отвечаю на ваш вопрос. За этим стоит не Трамп и не Рубио. За этим стоят мировые мегакорпорации нефтяного бизнеса. Такие как Chevron, Shell, ExxonMobil, BP, Black Rock. Сегодня мы свидетели первых действий корпоратократии. Корпоратократия, которая придет на замену демократии. Это власть мегакорпораций. Вы даже себе не представляете, насколько энергоресурсы важны, во-первых, для Вашингтона, во-вторых, для мировой геополитики и макроэкономики.

В 1953 году США, Великобритания, Ми-6 и ЦРУ совершили госпереворот в Иране, чтобы захватить иранскую нефть, поскольку правительство Ирана национализировало британско-иранскую компанию. В 2026 году был совершен государственный переворот в Венесуэле для захвата нефти. Я вас уверяю, что война с Ираном не для спасения Израиля или помощи Израилю, это для захвата иранской нефти тоже. Поэтому мы сегодня свидетели первой в своем роде в истории власти корпораций – корпоратократии. Все решения, которые принимает Трамп и Рубио, за ними стоят мегакорпорации.