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Турнир «Медвежонок» прошёл в рамках международных состязаний памяти Александра Медведя – яркие моменты

22 февраля 2026 19:05
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Минск принимал 55-й международный турнир по борьбе памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Васильевича Медведя, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. 20 комплектов наград разыграли представители 15 стран. Приятно, что львиная доля досталась белорусам. 

Турнир «Медвежонок» прошёл в рамках международных состязаний памяти Александра Медведя – яркие моменты-2

Традиционно в рамках состязаний проходил и турнир для кадетов «Медвежонок». И там наши ребята завоевали россыпь медалей. 

Еще заплетается язык и скована грудь, а душа ликует. Камилла Рудакова – победитель «Медвежонка» в весе до 69 килограмм. 

Турнир «Медвежонок» прошёл в рамках международных состязаний памяти Александра Медведя – яркие моменты-4

Камилла Руденкова, победительница Открытого республиканского турнира по борьбе «Медвежонок»:
Я готовилась долго, тренировалась, чтобы прийти за первым местом, за золотом. Мой кумир – Мария Мамашук. Мне нравится ее борьба, как она боролась, как она на Олимпиаде выступала. 

Турнир «Медвежонок» прошёл в рамках международных состязаний памяти Александра Медведя – яркие моменты-6

Мария Мамашук, старший тренер женской национальной команды по борьбе (U-17):
Это новый опыт. И иногда даже некоторые наши девочки выходят с соперницами из другой стороны. И мандраж даже больше, чем за себя. 

43 медали, 8 золотых – такой багаж юных борцов на «Медвежонке».

Турнир «Медвежонок» прошёл в рамках международных состязаний памяти Александра Медведя – яркие моменты-8

10-кратный призер чемпионатов мира и Европы, двукратная победительница Европейских игр, участница трех олимпиад. Василиса Марзалюк, которая не имеет в активе наград с главных игр четырехлетия, но которой гордится вся страна. Александр Васильевич Медведь называл ее ласково – моя медведица. 

Сегодня Василиса – мама малышки Авроры, она с ребенком на руках не могла пропустить праздник борьбы и пришла болеть за всех. Кто, как не Марзалюк, знает всю борьбу изнутри? 

Подробнее смотрите в видео.

# Борьба # Александр Медведь # Юлия Силипицкая

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