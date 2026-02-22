Турнир «Медвежонок» прошёл в рамках международных состязаний памяти Александра Медведя – яркие моменты

Минск принимал 55-й международный турнир по борьбе памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Васильевича Медведя, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. 20 комплектов наград разыграли представители 15 стран. Приятно, что львиная доля досталась белорусам.

Традиционно в рамках состязаний проходил и турнир для кадетов «Медвежонок». И там наши ребята завоевали россыпь медалей. Еще заплетается язык и скована грудь, а душа ликует. Камилла Рудакова – победитель «Медвежонка» в весе до 69 килограмм.

Камилла Руденкова, победительница Открытого республиканского турнира по борьбе «Медвежонок»:

Я готовилась долго, тренировалась, чтобы прийти за первым местом, за золотом. Мой кумир – Мария Мамашук. Мне нравится ее борьба, как она боролась, как она на Олимпиаде выступала.

Мария Мамашук, старший тренер женской национальной команды по борьбе (U-17):

Это новый опыт. И иногда даже некоторые наши девочки выходят с соперницами из другой стороны. И мандраж даже больше, чем за себя. 43 медали, 8 золотых – такой багаж юных борцов на «Медвежонке».