Британский министр обороны Джон Хили заявил о своем намерении стать первым главой министерства, которое направит в Украину британские миротворческие силы. Он объяснил, что такой шаг будет означать окончание конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

В рамках инициативы уже сформирован штат из 70 человек. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже заявлял о планах ввода войск в Украину в случае установления мира, включая организацию баз и складов для ВСУ.

При этом заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Россия не согласна на присутствие войск НАТО на украинской территории. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что после достижения устойчивого мира иностранное военное присутствие в Украине теряет смысл, и такие войска становятся легитимными целями для российской армии.

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