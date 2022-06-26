Посетили «Юбилейный» после визита Лукашенко и разобрались с тенденциями в нашем сельском хозяйстве

Новости Беларуси. Начнем с продуктового тренда, который на неделе поставил на уши всех гурманов страны. Президенту представили на дегустацию сало на горохе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О таком мы еще не слышали, а тем более не пробовали. Но наш корреспондент утолит аппетиты зрителей. Мы расскажем секрет уникального белорусского продукта. Но прежде разберемся, что сейчас происходит в АПК. Президент начал рабочую неделю, что называется, в полях. И неслучайно: сейчас у аграриев важный этап – укос трав. А от заготовки кормов во многом зависит вся продовольственная цепочка. Но и другие вопросы важно держать на контроле.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Сыровяленная, из конины и аппетитное и не совсем привычное сало на горохе. Уж поверьте, рецептом ароматного изыска поделюсь в сюжете. Эти сытные белорусские угощения – символ нашей продовольственной безопасности. Так вот, занимаясь трендовой распаковкой корзины, копнем глубже и разберемся, как хозяйству избежать падежа скота, всем ли нужна реклама и почему некоторые структуры АПК выбирают для работы исключительно отечественный рынок? «А что у тебя из животноводства?» О чем говорили Президент и директор «Юбилейного»?

Комбинат «Юбилейный», что в Оршанском районе – сегодня флагман аграрного сектора страны. Но еще лет 20 назад за ним был закреплен совсем иной «статус». Менять его с «безнадежного» на «перспективный» решили путем объединения небольших совхозов и комбинатов. Таких примеров в белорусском АПК должно становиться больше. Аграриев на это не единожды ориентировал Президент. «Сало наше обалденно вкусное, мягкое, с прослоечками». Что за волшебное сало и где его купить? Подробнее. Что показали в «Юбилейном» – в первую очередь результат огромных усилий и дисциплины – оценил и глава государства. Вот этот молочно-товарный комплекс холдинга построен всего два года назад и уже почти полностью укомплектован скотом с очень даже хорошими условиями проживания. «За падеж скота ответишь головой». О чем Лукашенко предупредил министра сельского хозяйства?

Александр Фирсин, директор агрокомбината «Юбилейный»:

Первое, я считаю, это, конечно, нарушение технологий. Взять у коровы молозиво, ну что, ничего не надо. Взять и выпоить ее теленку. Что требует того, чтобы настелить солому, обсушить теленка? Ведь ничего не требуется. Это чистая бесхозяйственность. «Все разломано, разбито. Стало убожище». Что случилось с перспективным хозяйством в Петриковском районе?

Масса хорошая, большая. Мы ждем, чтобы она была 55 % влажности. Видите, сок выдавливается.

Эти травы надо правильно заготовить на корма. Не потерять сок. Скошенные стебли вылеживаются на солнце до определенной влажности. И дойдя до той самой кондиции, кормоуборочный комбайн брендового белорусского производителя подбирает травы и делает сочный зеленый микс для более чем 6,5 тысячи буренок племзавода «Россь». Масса из однолетних трав и люцерны – белок и клетчатка, которые так нужны для качественного молока. Потому свежесть кормов надо сохранить на весь год в сенажных траншеях.

Андрей Ракуть, главный агроном сельхозпредприятия «Племзавод «Россь»:

Вообще, у нас получается однотипное кормление. То есть и летом, и зимой все кормим из сенажных ям. Нет зеленки, не дают. Из-за этого мы должны заложить 24 тысячи, чтобы целый год однотипным кормлением кормить.

Детали выращивания в том числе кормовой базы в начале недели разбирали на примере так называемых экспериментальных президентских полей. Александр Лукашенко побывал на ячменном и рапсовом полях Могилевской области. Лукашенко: «Надо заниматься озимым ячменем. Это нас спасет». Подробнее.