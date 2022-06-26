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Посетили «Юбилейный» после визита Лукашенко и разобрались с тенденциями в нашем сельском хозяйстве

26 июня 2022 19:16
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Новости Беларуси. Начнем с продуктового тренда, который на неделе поставил на уши всех гурманов страны. Президенту представили на дегустацию сало на горохе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О таком мы еще не слышали, а тем более не пробовали.  

Но наш корреспондент утолит аппетиты зрителей. Мы расскажем секрет уникального белорусского продукта.  

Но прежде разберемся, что сейчас происходит в АПК. Президент начал рабочую неделю, что называется, в полях. И неслучайно: сейчас у аграриев важный этап – укос трав. А от заготовки кормов во многом зависит вся продовольственная цепочка. Но и другие вопросы важно держать на контроле.  

Посетили «Юбилейный» после визита Лукашенко и разобрались с тенденциями в нашем сельском хозяйстве-1

Виктория Ходосок, политический обозреватель:  
Сыровяленная, из конины и аппетитное и не совсем привычное сало на горохе. Уж поверьте, рецептом ароматного изыска поделюсь в сюжете. Эти сытные белорусские угощения – символ нашей продовольственной безопасности. Так вот, занимаясь трендовой распаковкой корзины, копнем глубже и разберемся, как хозяйству избежать падежа скота, всем ли нужна реклама и почему некоторые структуры АПК выбирают для работы исключительно отечественный рынок?  

«А что у тебя из животноводства?» О чем говорили Президент и директор «Юбилейного»?  

Посетили «Юбилейный» после визита Лукашенко и разобрались с тенденциями в нашем сельском хозяйстве-4

Комбинат «Юбилейный», что в Оршанском районе – сегодня флагман аграрного сектора страны. Но еще лет 20 назад за ним был закреплен совсем иной «статус». Менять его с «безнадежного» на «перспективный» решили путем объединения небольших совхозов и комбинатов. Таких примеров в белорусском АПК должно становиться больше. Аграриев на это не единожды ориентировал Президент.  

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Что показали в «Юбилейном» – в первую очередь результат огромных усилий и дисциплины – оценил и глава государства. Вот этот молочно-товарный комплекс холдинга построен всего два года назад и уже почти полностью укомплектован скотом с очень даже хорошими условиями проживания. 

«За падеж скота ответишь головой». О чем Лукашенко предупредил министра сельского хозяйства?  

Посетили «Юбилейный» после визита Лукашенко и разобрались с тенденциями в нашем сельском хозяйстве-7

Александр Фирсин, директор агрокомбината «Юбилейный»:  
Первое, я считаю, это, конечно, нарушение технологий. Взять у коровы молозиво, ну что, ничего не надо. Взять и выпоить ее теленку. Что требует того, чтобы настелить солому, обсушить теленка? Ведь ничего не требуется. Это чистая бесхозяйственность.  

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Посетили «Юбилейный» после визита Лукашенко и разобрались с тенденциями в нашем сельском хозяйстве-10

Масса хорошая, большая. Мы ждем, чтобы она была 55 % влажности. Видите, сок выдавливается.  

Посетили «Юбилейный» после визита Лукашенко и разобрались с тенденциями в нашем сельском хозяйстве-13

 

Эти травы надо правильно заготовить на корма. Не потерять сок. Скошенные стебли вылеживаются на солнце до определенной влажности. И дойдя до той самой кондиции, кормоуборочный комбайн брендового белорусского производителя подбирает травы и делает сочный зеленый микс для более чем 6,5 тысячи буренок племзавода «Россь». Масса из однолетних трав и люцерны – белок и клетчатка, которые так нужны для качественного молока. Потому свежесть кормов надо сохранить на весь год в сенажных траншеях.  

Посетили «Юбилейный» после визита Лукашенко и разобрались с тенденциями в нашем сельском хозяйстве-16

Андрей Ракуть, главный агроном сельхозпредприятия «Племзавод «Россь»:  
Вообще, у нас получается однотипное кормление. То есть и летом, и зимой все кормим из сенажных ям. Нет зеленки, не дают. Из-за этого мы должны заложить 24 тысячи, чтобы целый год однотипным кормлением кормить.  

Посетили «Юбилейный» после визита Лукашенко и разобрались с тенденциями в нашем сельском хозяйстве-19

Детали выращивания в том числе кормовой базы в начале недели разбирали на примере так называемых экспериментальных президентских полей. Александр Лукашенко побывал на ячменном и рапсовом полях Могилевской области.  

Лукашенко: «Надо заниматься озимым ячменем. Это нас спасет». Подробнее.  

Посетили «Юбилейный» после визита Лукашенко и разобрались с тенденциями в нашем сельском хозяйстве-22

Ну а чтобы получать хороший результат на территории рискованного земледелия, необходимы строгое соблюдение технологий и жесткая производственная дисциплина. По-другому никак. И такие простые истины должны понимать все. Ведь мы работаем на общий результат и имидж всей страны.  

# Сельское хозяйство # общество # Виктория Ходосок # Андрей Ракуть # Александр Фирсин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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