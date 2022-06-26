«Мы проверим все свои навыки». Как проходят военные учения в Гомельской области?

Новости Беларуси. В Гомельской области проходят учения по мобилизации военнообязанных запаса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За десять дней резервисты обновят свои знания и военные навыки. В программе обязательная огневая подготовка.

На базе военных комиссариатов в сборах участвуют 150 человек. 89 из них – офицеры, остальные – прапорщики и сержанты запаса. Они распределены по подразделениям в зависимости от задач. Одна из них – отработка системы контрольного оповещения. Военнообязанным жителям области придут повестки для проверки контрольной явки в пункты сбора.

Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области:

Эти учения подводят итог очередного этапа подготовки военных комиссариатов, что у нас и произойдет. Мы проверим все свои навыки, умения, соответствуют ли нашим планам наши знания, практические действия, и в конце этого мобилизационного учения мы проведем командно-штабное учение с военнообязанными, которые покажут, чему мы их научили. Это и будет апогеем в нашей подготовке в очередном учебной году.