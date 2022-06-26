«Сало наше обалденно вкусное, мягкое, с прослоечками». Что за волшебное сало и где его купить?
Новости Беларуси. Начнем с продуктового тренда, который на неделе поставил на уши всех гурманов страны. Президенту представили на дегустацию сало на горохе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О таком мы еще не слышали, а тем более не пробовали.
Но наш корреспондент утолит аппетиты зрителей. Мы расскажем секрет уникального белорусского продукта.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Признайтесь, зная о приезде, готовились?
Александр Фирсин, директор агрокомбината «Юбилейный»:
Когда приезжает гость в дом, мы всегда берем веничек, тряпочку. И при любых условиях мы что-то протираем. И в любом доме так делается. Это не секрет. И мы взяли и веничек, и тряпочку, и косу, и где-то все подстригли.
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От растениеводства до мясопереработки. Работает «Юбилейный» исключительно на белорусский рынок. И найти их, к примеру, мясную продукцию можно в магазинах лишь двух городов. А все дело в коротком сроке хранения товаров. Получать прибыль, уверяет директор Фирсин, это никак не мешает. Тем более сарафанный маркетинг себя давно оправдал.
Александр Фирсин:
Ни с кем мы не работаем из зарубежных рынков.
Виктория Ходосок:
Даже в Россию не ездите?
– Нет. Россия к нам приезжает. У нас все сложнее, такие поставки, потому что это все с очень короткими сроками реализации. Вся эта продукция сегодня полностью реализовывается у нас в фирменных магазинах. Орша и два магазина в Горках. И все. И это все раскупается.
– А как другим белорусам попробовать ваше?
– Приезжать в Оршу.
– За колбасой?
– За колбасой.
Юлия Корзун, заместитель начальника коммерческого отдела агрокомбината «Юбилейный»:
Вареные наши колбасы, считай, наша гордость. Срок годности только наших вареных колбас составляет 10 суток. Сложно найти что-то более натуральное, чем наша продукция.
Правда отправиться в «гастрономический тур» все же придется, если спать спокойно невозможно из-за самого обсуждаемого на неделе сала – на горохе. Ну а рецепт деликатеса весьма прост и даже неожидан.
Олег Федько, начальник цеха мясопереработки агрокомбината «Юбилейный»:
Ни в коем случае горох не внедряют в сало, горохом откармливают свиней, чтобы получить достаточно мягкие волокна. Сало наше обалденно вкусное, мягкое, с прослоечками.
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