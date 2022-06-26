«Сало наше обалденно вкусное, мягкое, с прослоечками». Что за волшебное сало и где его купить?

Новости Беларуси. Начнем с продуктового тренда, который на неделе поставил на уши всех гурманов страны. Президенту представили на дегустацию сало на горохе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О таком мы еще не слышали, а тем более не пробовали.

Александр Фирсин, директор агрокомбината «Юбилейный»: Когда приезжает гость в дом, мы всегда берем веничек, тряпочку. И при любых условиях мы что-то протираем. И в любом доме так делается. Это не секрет. И мы взяли и веничек, и тряпочку, и косу, и где-то все подстригли.

От растениеводства до мясопереработки. Работает «Юбилейный» исключительно на белорусский рынок. И найти их, к примеру, мясную продукцию можно в магазинах лишь двух городов. А все дело в коротком сроке хранения товаров. Получать прибыль, уверяет директор Фирсин, это никак не мешает. Тем более сарафанный маркетинг себя давно оправдал.

Александр Фирсин:

Ни с кем мы не работаем из зарубежных рынков.

Виктория Ходосок:

Даже в Россию не ездите?

– Нет. Россия к нам приезжает. У нас все сложнее, такие поставки, потому что это все с очень короткими сроками реализации. Вся эта продукция сегодня полностью реализовывается у нас в фирменных магазинах. Орша и два магазина в Горках. И все. И это все раскупается.

– А как другим белорусам попробовать ваше?

– Приезжать в Оршу.

– За колбасой?

– За колбасой.