Новая точка на карте, которая привела к накалу политических страстей. Что такое Суваловский коридор и почему он возник?

На неделе на политической карте появилась еще одна точка напряжения. Небольшой отрезок в 100 километров – Сувалкский коридор – привел к накалу страстей мирового масштаба, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это самое опасное место в мире, где может начаться Третья мировая. Так, по крайней мере, считают эксперты американского медиа-холдинга Politico. В чем суть вопроса?

Еще в конце марта Украина потребовала от Польши, Литвы, Латвии и Эстонии закрыть сухопутные границы с Россией. Но граница ЕС формально осталась открытой. И вдруг Литва заявляет, что закроет сухопутный транспортный коридор к Калининграду. Для России это означает блокаду стратегического района, где размещены многие военные объекты. Это, конечно, еще не повод для объявления войны, но уже, по сути предвоенная ситуация. Но похоже, что решение о блокаде принимали явно не в Брюсселе. После намека России на возможный «военно-технический ответ» европейская дипломатия моментально сдала назад и пообещала, цитата, что «санкционные директивы в отношении Калининграда будут пересмотрены».

Но даже если ситуацию открутят назад, то это не снимет угрозу как таковую. А если обстановка на украинском фронте будет ухудшаться, то в интересах США создать новую точку напряжения, чтобы отвлекать силы и средства российской армии. И удар в этом направлении для деблокирования Калининграда – наиболее вероятный вариант начала боевых действий. Однако Россия вряд ли станет нападать там, где этого больше всего ждут. Да и с военной точки зрения ВМС в Калининграде значат для Москвы гораздо больше, чем Сувалкский коридор. Поэтому в целом ситуация вокруг Калининграда выглядит очень странно. Похоже, что прием Финляндии и Швеции в НАТО буксует, поэтому США потребовалось создать дополнительное напряжение у восточных границ блока, чтобы показать Европе «русскую угрозу». Как бы там ни было, в Москве это восприняли серьезно. Так ответ может последовать и достаточно обстоятельный.