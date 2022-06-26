«Есть вагон-душ, вагон-ресторан и бистро». Почему состав «Поезда Памяти» профессионалы называют уникальным?
Мы говорили с Натальей Кочановой о масштабном патриотическом проекте «Поезд Памяти», который уже колесит по нашим странам. Гродно, Витебск, Смоленск, Ржев, Вязьма и еще 10 городов воинской славы – маршрут построен в хронологической последовательности событий времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Наш корреспондент взяла бронь на эту поездку еще в Бресте и следует строго по историческому расписанию. Репортаж с колес Кристины Протосовицкой.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Камера, мотор. 26 июня «Поезд Памяти» находится сразу в двух российских городах – Ржев и Вязьма. Позади шесть дней в пути и почти полторы тысячи километров. А что касается пассажиров особого состава, в нем, например, есть два белорусских именинника. И дни рождения состоятся буквально на днях.
Кристина Протосовицкая:
В каждом из городов, «Поезд Памяти» привлекает внимание не только прохожих, но и профессионалов-железнодорожников. Мы решили разобраться, в чем же дело. Оказывается, подобных составов на российской железной дороге немного. Такие двухэтажные купе с особой системой стабилизации для меньшего покачивания. Также здесь есть вагон-душ, вагон-ресторан и бистро.
Кристина Протосовицкая:
Вагоны этого особенного состава медленно, но планомерно превращается в настоящий душевный дом.
Денис Тарасевич, участник проекта «Поезд Памяти»:
У нас было предвкушение, что нас ожидает в будущем. Как поезд выглядит? Что будет? Первые два дня провели в гостиницах. Ничего особенного, еще подготовка. А потом, как только мы зашли на поезд, ох у нас эмоций хлынуло. Какой современный поезд, как тут весело, наверное, будет. И, конечно, все оправдалось, очень оправдалось. Я ожидал меньшего, но я ошибался.
Елизавета Юркова, участник проекта «Поезд Памяти»:
У нас есть игровые, у нас есть отдельный вагон-душ и двухэтажный вагон-ресторан. Мы были в шоке, правда, это просто вау, бомба. Не описать словами, и прилагательных не хватит, насколько этот «Поезд Памяти» прекрасен и великолепен. И сам проект тоже замечательный.
Александр Жилинский, участник проекта «Поезд Памяти»:
Я как представитель России Приморского края хочу сказать, что нам, ребятам из России, очень понравилось здесь, в Беларуси, прекрасная страна. И ребята во многом похожи на нас, но в то же время своя, особенно уникальная культура. Мы безмерно рады, что подружились с этими ребятами, потому что это главная цель проекта.
Кристина Протосовицкая:
Здесь ведь свои порядки?
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Да, здесь порядки свои. Дети не бесконтрольные, здесь на 10 ребят есть вожатый, который имеет опыт работы.
– А вы сами как себя ощущаете?
– Делюсь впечатлениями и в социальных сетях: что увидел, с кем общался, эмоциями детей. Я точно так же веду себя, как и дети.
Кристина Протосовицкая:
Ржев это монумент исторической правды. Правды о том, сколько нам пришлось заплатить за наше сегодня. Больше миллиона человеческих жизней. И это только здесь. Монумент делит жизнь на до и после. Приехать стоит каждому.
Елизавета Пихтовникова, участница проекта «Поезд Памяти»:
Ни разу вообще не была на этом мемориале, очень хотела побывать, потому что именно подо Ржевом погиб мой прапрадед Панов Иван Петрович. Хотела найти его фамилию. Гордость, сожаление. Очень жалко, что все-таки не дожил до победы два года. Он ушел в марте 1943 года. Очень жалко, прям грусть.