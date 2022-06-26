Прямой эфир

«Есть вагон-душ, вагон-ресторан и бистро». Почему состав «Поезда Памяти» профессионалы называют уникальным?

26 июня 2022 19:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мы говорили с Натальей Кочановой о масштабном патриотическом проекте «Поезд Памяти», который уже колесит по нашим странам. Гродно, Витебск, Смоленск, Ржев, Вязьма и еще 10 городов воинской славы – маршрут построен в хронологической последовательности событий времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наш корреспондент взяла бронь на эту поездку еще в Бресте и следует строго по историческому расписанию. Репортаж с колес Кристины Протосовицкой.

«Есть вагон-душ, вагон-ресторан и бистро». Почему состав «Поезда Памяти» профессионалы называют уникальным?-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Камера, мотор. 26 июня «Поезд Памяти» находится сразу в двух российских городах – Ржев и Вязьма. Позади шесть дней в пути и почти полторы тысячи километров. А что касается пассажиров особого состава, в нем, например, есть два белорусских именинника. И дни рождения состоятся буквально на днях.

«Есть вагон-душ, вагон-ресторан и бистро». Почему состав «Поезда Памяти» профессионалы называют уникальным?-4

Кристина Протосовицкая:
В каждом из городов, «Поезд Памяти» привлекает внимание не только прохожих, но и профессионалов-железнодорожников. Мы решили разобраться, в чем же дело. Оказывается, подобных составов на российской железной дороге немного. Такие двухэтажные купе с особой системой стабилизации для меньшего покачивания. Также здесь есть вагон-душ, вагон-ресторан и бистро.

«Есть вагон-душ, вагон-ресторан и бистро». Почему состав «Поезда Памяти» профессионалы называют уникальным?-7

Кристина Протосовицкая:
Вагоны этого особенного состава медленно, но планомерно превращается в настоящий душевный дом.

«Есть вагон-душ, вагон-ресторан и бистро». Почему состав «Поезда Памяти» профессионалы называют уникальным?-10

Денис Тарасевич, участник проекта «Поезд Памяти»:
У нас было предвкушение, что нас ожидает в будущем. Как поезд выглядит? Что будет? Первые два дня провели в гостиницах. Ничего особенного, еще подготовка. А потом, как только мы зашли на поезд, ох у нас эмоций хлынуло. Какой современный поезд, как тут весело, наверное, будет. И, конечно, все оправдалось, очень оправдалось. Я ожидал меньшего, но я ошибался.

«Есть вагон-душ, вагон-ресторан и бистро». Почему состав «Поезда Памяти» профессионалы называют уникальным?-13

Елизавета Юркова, участник проекта «Поезд Памяти»:
У нас есть игровые, у нас есть отдельный вагон-душ и двухэтажный вагон-ресторан. Мы были в шоке, правда, это просто вау, бомба. Не описать словами, и прилагательных не хватит, насколько этот «Поезд Памяти» прекрасен и великолепен. И сам проект тоже замечательный.

«Есть вагон-душ, вагон-ресторан и бистро». Почему состав «Поезда Памяти» профессионалы называют уникальным?-16

Александр Жилинский, участник проекта «Поезд Памяти»:
Я как представитель России Приморского края хочу сказать, что нам, ребятам из России, очень понравилось здесь, в Беларуси, прекрасная страна. И ребята во многом похожи на нас, но в то же время своя, особенно уникальная культура. Мы безмерно рады, что подружились с этими ребятами, потому что это главная цель проекта.

«Есть вагон-душ, вагон-ресторан и бистро». Почему состав «Поезда Памяти» профессионалы называют уникальным?-19

Кристина Протосовицкая:
Здесь ведь свои порядки?

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Да, здесь порядки свои. Дети не бесконтрольные, здесь на 10 ребят есть вожатый, который имеет опыт работы.
– А вы сами как себя ощущаете?
– Делюсь впечатлениями и в социальных сетях: что увидел, с кем общался, эмоциями детей. Я точно так же веду себя, как и дети.

«Есть вагон-душ, вагон-ресторан и бистро». Почему состав «Поезда Памяти» профессионалы называют уникальным?-22

Кристина Протосовицкая:
Ржев это монумент исторической правды. Правды о том, сколько нам пришлось заплатить за наше сегодня. Больше миллиона человеческих жизней. И это только здесь. Монумент делит жизнь на до и после. Приехать стоит каждому.

«Есть вагон-душ, вагон-ресторан и бистро». Почему состав «Поезда Памяти» профессионалы называют уникальным?-25

Елизавета Пихтовникова, участница проекта «Поезд Памяти»:
Ни разу вообще не была на этом мемориале, очень хотела побывать, потому что именно подо Ржевом погиб мой прапрадед Панов Иван Петрович. Хотела найти его фамилию. Гордость, сожаление. Очень жалко, что все-таки не дожил до победы два года. Он ушел в марте 1943 года. Очень жалко, прям грусть.

«Есть вагон-душ, вагон-ресторан и бистро». Почему состав «Поезда Памяти» профессионалы называют уникальным?-28

Произносим молитву мы нараспев:
«Пусть приедет последний из нас во Ржев,
Чтоб вспорхнули с полей журавли, трубя,
Чтоб, столетний, увидел он сам себя!»

Читайте также:

Александр Карелин: кто-то скажет, дорого для школьников целый поезд, а я скажу – это бесценно

«Мы все одна семья». Показываем «Поезд Памяти» изнутри и рассказываем о программе в Витебске

«Гостеприимный брестский регион». Как проходит путешествие участников проекта «Поезд памяти»?

# Год исторической памяти # общество # Елизавета Пихтовникова # Виктор Лискович # Александр Жилинский # Елизавета Юркова # Денис Тарасевич # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы проверим все свои навыки». Как проходят военные учения в Гомельской области?
26 июня 2022 19:05

«Мы проверим все свои навыки». Как проходят военные учения в Гомельской области?

Новая точка на карте, которая привела к накалу политических страстей. Что такое Суваловский коридор и почему он возник?
26 июня 2022 19:00

Новая точка на карте, которая привела к накалу политических страстей. Что такое Суваловский коридор и почему он возник?

Косметика, сыры, сало. За чем едут россияне на белорусский павильон ВДНХ?
26 июня 2022 18:23

Косметика, сыры, сало. За чем едут россияне на белорусский павильон ВДНХ?