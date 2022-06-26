«Есть вагон-душ, вагон-ресторан и бистро». Почему состав «Поезда Памяти» профессионалы называют уникальным?

Мы говорили с Натальей Кочановой о масштабном патриотическом проекте «Поезд Памяти», который уже колесит по нашим странам. Гродно, Витебск, Смоленск, Ржев, Вязьма и еще 10 городов воинской славы – маршрут построен в хронологической последовательности событий времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наш корреспондент взяла бронь на эту поездку еще в Бресте и следует строго по историческому расписанию. Репортаж с колес Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Камера, мотор. 26 июня «Поезд Памяти» находится сразу в двух российских городах – Ржев и Вязьма. Позади шесть дней в пути и почти полторы тысячи километров. А что касается пассажиров особого состава, в нем, например, есть два белорусских именинника. И дни рождения состоятся буквально на днях.

Кристина Протосовицкая:

В каждом из городов, «Поезд Памяти» привлекает внимание не только прохожих, но и профессионалов-железнодорожников. Мы решили разобраться, в чем же дело. Оказывается, подобных составов на российской железной дороге немного. Такие двухэтажные купе с особой системой стабилизации для меньшего покачивания. Также здесь есть вагон-душ, вагон-ресторан и бистро.

Кристина Протосовицкая:

Вагоны этого особенного состава медленно, но планомерно превращается в настоящий душевный дом.

Денис Тарасевич, участник проекта «Поезд Памяти»:

У нас было предвкушение, что нас ожидает в будущем. Как поезд выглядит? Что будет? Первые два дня провели в гостиницах. Ничего особенного, еще подготовка. А потом, как только мы зашли на поезд, ох у нас эмоций хлынуло. Какой современный поезд, как тут весело, наверное, будет. И, конечно, все оправдалось, очень оправдалось. Я ожидал меньшего, но я ошибался.

Елизавета Юркова, участник проекта «Поезд Памяти»:

У нас есть игровые, у нас есть отдельный вагон-душ и двухэтажный вагон-ресторан. Мы были в шоке, правда, это просто вау, бомба. Не описать словами, и прилагательных не хватит, насколько этот «Поезд Памяти» прекрасен и великолепен. И сам проект тоже замечательный.

Александр Жилинский, участник проекта «Поезд Памяти»:

Я как представитель России Приморского края хочу сказать, что нам, ребятам из России, очень понравилось здесь, в Беларуси, прекрасная страна. И ребята во многом похожи на нас, но в то же время своя, особенно уникальная культура. Мы безмерно рады, что подружились с этими ребятами, потому что это главная цель проекта.

Кристина Протосовицкая:

Здесь ведь свои порядки? Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Да, здесь порядки свои. Дети не бесконтрольные, здесь на 10 ребят есть вожатый, который имеет опыт работы.

– А вы сами как себя ощущаете?

– Делюсь впечатлениями и в социальных сетях: что увидел, с кем общался, эмоциями детей. Я точно так же веду себя, как и дети.

Кристина Протосовицкая:

Ржев это монумент исторической правды. Правды о том, сколько нам пришлось заплатить за наше сегодня. Больше миллиона человеческих жизней. И это только здесь. Монумент делит жизнь на до и после. Приехать стоит каждому.