Презентация фильма «Классная» прошла накануне премьеры в Минске

Во всех кинотеатрах страны! В Минске, накануне премьеры, прошла презентация фильма «Классная» от «Беларусьфильма». В мероприятии приняли участие директор киностудии, режиссер и актеры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деятельность и самоотдача любого педагога заслуживает внимания и уважения, и это показывается в картине. По сюжету выпускнице педвуза достается классное руководство 11-м классом, где с каждым из учеников нужно найти общий язык, завоевать авторитет среди опытных учителей. Это непросто.

Кирилл Халецкий, режиссер фильма «Классная»:

Фильм «Классная», в первую очередь, создан для того, чтобы поддержать и приподнять статус педагога. Потому что в современной Беларуси еще не было фильма, посвященного учителям, и мы, по сути, первые. В России уже есть такая практика, фильмы про учителей, а вот у нас еще не было. И мне очень нравится, что именно наш фильм вступает в новый век белорусского кино, потому что он новый, молодежный, он поднимает эту очень трогательную тему, при том он это делает очень красиво и элегантно. Фильм получился очень добрый, ламповый, искренний и правдивый.

Съемки начались в феврале 2025 года и продолжались три месяца. В создании киноленты участвовали не только профессионалы, но и обычные школьники, учителя. Всего задействовали более 300 человек.

Кирилл Малышев, блогер, актер фильма «Классная»:

Для меня все было в новинку. Потому что это мои первые съемки, мой дебют в кино. Для меня было все по-новому. Я не знал, как правильно, как неправильно. Для меня было все в новинку. Я слушался кто постарше, кто уже снимался в кино. Моих коллег по съемочной площадке. Был услужливый что ли... Поэтому у меня все без каких-то глобальных трудностей все было.