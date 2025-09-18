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Дата значимая для всего народа! Форум патриотических сил в Минске собрал несколько тысяч человек

18 сентября 2025 06:54
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Консолидация общества, обмен опытом и обсуждение ключевых направлений дальнейшего развития Беларуси. Форум патриотических сил стал кульминацией торжественных мероприятий, посвященных Дню народного единства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дата значимая для всего народа! Форум патриотических сил в Минске собрал несколько тысяч человек-2

В столичном Дворце спорта собрались несколько тысяч человек – представители разных поколений, профессий и регионов. Общественные деятели, лидеры мнений – у каждого своя точка зрения и активная гражданская позиция, но всех объединяет одно – любовь к своей Родине.

Форум патриотических сил в День народного единства проходит в Минске.

Дата значимая для всего народа! Форум патриотических сил в Минске собрал несколько тысяч человек-4

Единство проявляется в том, что сегодня мы счастливы собраться здесь все вместе. Мы приехали из Гродненской области, из города Ивье, со своей делегацией.

Дата значимая для всего народа! Форум патриотических сил в Минске собрал несколько тысяч человек-6

Дата значимая для историков и для всего народа очень-очень важная. Я думаю, что наше единство сегодня мы еще раз подтверждаем тем, что мы собрались все вместе в этом зале. Отрадно было видеть, как автобусы со всех областей съезжаются ко Дворцу спорта для того, чтобы вместе отпраздновать эту дату.

Мероприятие приурочено к 86-й годовщине начала освободительного похода Красной армии в 1939 году, в результате которого разделенный белорусский народ воссоединился в единой стране. Для жителей Западной Беларуси дата 17 сентября стала настоящим Днем освобождения, а в календаре современной Беларуси пять лет назад появился праздник – День народного единства.

# День народного единства # Праздник в городе

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