«Всё разломано, разбито. Стало убожище». Что случилось с перспективным хозяйством в Петриковском районе?
Новости Беларуси. Разберемся, что сейчас происходит в АПК. Президент начал рабочую неделю, что называется, в полях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И неслучайно: сейчас у аграриев важный этап – укос трав. А от заготовки кормов во многом зависит вся продовольственная цепочка. Но и другие вопросы важно держать на контроле.
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Александр Фирсин, директор агрокомбината «Юбилейный»:
Первое, я считаю, это, конечно, нарушение технологий. Взять у коровы молозиво, ну что, ничего не надо. Взять и выпоить ее теленку. Что требует того, чтобы настелить солому, обсушить теленка? Ведь ничего не требуется. Это чистая бесхозяйственность.
Для некоторых бесхозяйственность, а дальше и тянущийся шлейф проблем в порядке вещей. Молочно-товарной ферме в агрогородке Кошевичи в Петриковском районе нет и 10 лет. Как рассказывают бывшие сотрудники, в первое время работы комплекса в сутки одна корова давала 22 литра молока. Сегодня эта цифра еле дотягивает до трех: животные истощены, санитарные нормы грубо нарушены.
Анна Анзина, жительница агрогородка Кошевичи:
Это новый комплекс. Видно, он новый, на 720 голов. Оно все разваленное. Нет ни одной нормальной двери. Стойла для коров – все грязное.
Татьяна Язюк, жительница агрогородка Кошевичи:
И трактористы есть. У нас люди хотят работать, так им же не дают работать. Что они за 300 рублей будут работать? А коровы какие были? На их же любо-дорого было глядеть. БАМ чистый был, теперь все разломано, разбито. Стало убожище.
Только за четыре месяца 2022 года на комплексе погибло 36 голов. На нарушения обратили внимание сотрудники госконтроля и прокуратуры. Животным скармливали покрывшийся плесенью кукурузный силос, и то нерегулярно. В индивидуальных домиках держали по два теленка, в поилках не было воды. В 80 % проб крови коров был недостаток белка, каротина и кальция.
Сергей Будник, председатель Мозырского межрайонного Комитета государственного контроля:
Только в настоящее время более менее начали приниматься нормальные меры. Появился нормальный корм, добавляется зеленая масса. Приведенные не совсем еще до конца, но в более менее нормальное состояние помещения.
В результате руководителя уволили и привлекли к административной ответственности. В хозяйство пришел новый управляющий, который старается решить проблемы.
Юрий Лаворенко, исполняющий обязанности руководителя хозяйства «Кошевичи»:
Стараемся поднять молоко, заготавливаем корма. Сейчас вот ложим яму, сенаж заготавливаем, начали уже сенокос. Будем присылать, уже начинаем. Кроем крышу после урагана.
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