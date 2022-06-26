«Всё разломано, разбито. Стало убожище». Что случилось с перспективным хозяйством в Петриковском районе?

Новости Беларуси. Разберемся, что сейчас происходит в АПК. Президент начал рабочую неделю, что называется, в полях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И неслучайно: сейчас у аграриев важный этап – укос трав. А от заготовки кормов во многом зависит вся продовольственная цепочка. Но и другие вопросы важно держать на контроле.

Посетили «Юбилейный» после визита Лукашенко и разобрались с тенденциями в нашем сельском хозяйстве. Читать здесь.

Александр Фирсин, директор агрокомбината «Юбилейный»:

Первое, я считаю, это, конечно, нарушение технологий. Взять у коровы молозиво, ну что, ничего не надо. Взять и выпоить ее теленку. Что требует того, чтобы настелить солому, обсушить теленка? Ведь ничего не требуется. Это чистая бесхозяйственность.