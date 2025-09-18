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Более тысячи туристов оказались заблокированы в Мачу-Пикчу из-за протестов

18 сентября 2025 06:59
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Более тысячи иностранных туристов оказались заблокированы во всемирно известном городе инков Мачу-Пикчу в Перу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более тысячи туристов оказались заблокированы в Мачу-Пикчу из-за протестов-2

Местные жители перекрыли все железнодорожные пути и дороги, ведущие к национальной достопримечательности. Поводом стал конфликт с транспортными компаниями, которые привозят туда экскурсии. По мнению протестующих, отдельные бизнесмены работают нелегально и получают большие деньги. От властей требуют навести порядок и отрегулировать поток туристов.

# Протесты

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