Более тысячи туристов оказались заблокированы в Мачу-Пикчу из-за протестов

Более тысячи иностранных туристов оказались заблокированы во всемирно известном городе инков Мачу-Пикчу в Перу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные жители перекрыли все железнодорожные пути и дороги, ведущие к национальной достопримечательности. Поводом стал конфликт с транспортными компаниями, которые привозят туда экскурсии. По мнению протестующих, отдельные бизнесмены работают нелегально и получают большие деньги. От властей требуют навести порядок и отрегулировать поток туристов.