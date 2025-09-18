В Китае произошло первое в мире ДТП с участием летающих автомобилей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два аппарата вертикального взлета и посадки столкнулись во время репетиции авиашоу. Один из них рухнул и загорелся, второй смог благополучно приземлиться. Сообщается об одном пострадавшем. Расследованием ЧП занимается специальная комиссия. По данным местных СМИ, такие машины планируют запустить в серийное производство уже в 2026 году.