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В Китае произошло первое в мире ДТП с участием летающих автомобилей

18 сентября 2025 07:00
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В Китае произошло первое в мире ДТП с участием летающих автомобилей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае произошло первое в мире ДТП с участием летающих автомобилей-2

Два аппарата вертикального взлета и посадки столкнулись во время репетиции авиашоу. Один из них рухнул и загорелся, второй смог благополучно приземлиться. Сообщается об одном пострадавшем. Расследованием ЧП занимается специальная комиссия. По данным местных СМИ, такие машины планируют запустить в серийное производство уже в 2026 году. 

# Авария # Китай

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