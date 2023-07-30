Помогают даже военнослужащие. Кто они – герои жатвы-2023? Пообщались с белорусскими аграриями

Новости Беларуси. Об особенностях жатвы-2023 и ее героях в программе «Неделя» на СТВ расскажет политобозреватель Евгений Пустовой.

Две кнопочки на пуск – одна на Городец, вторая – на Выгоду. Логистическую выгоду в деревне Выгода знают. К зерновому морю добираются через эту переправу. Это же Полесье. Это территория самого крупного хозяйства Кобринского района «Городец-Агро». Угодья разделил Днепровско-Бугский канал. Влаги достаточно. В пойме – травы, кукуруза, рапс. Но каждая минута, как и каждое зернышко, на счету.

Виталий Хумук, механизатор сельхозпредприятия «Городец-Агро»:

Если мы поедем через Кобрин, 50-60 километров лишних надо ехать. А так получается напрямую. Короче намного путь.

Как и местный говор, так и уборочная здесь с колоритом. Паромным. На расписание никто не смотрит.

Анатолий Леонович, матрос ДРСУ-201 Кобрина:

Постоянное движение практически каждый день. Перевозятся и корма, и солома, и зерноуборочная, и кормоуборочная техника – все подряд. Зерновые поля – в кадре. Сельское хозяйство – в фокусе общества. АПК – под прицелом внимания Президента. Так всегда. А в эти дни нелегкой уборочной из-за погоды тем более. Профильный вице-премьер в сельском хозяйстве уже 44 года. Две четверки. А глава государства требует, чтобы все было на «отлично». «Вообще без сахара». Лукашенко представили белорусские конфеты из сухого молока.

Кадровый гештальт – это свободное кресло министра по сельскому хозяйству и продовольствию. До этого ведомством руководил Игорь Брыло. Именно при нем наши аграрии поставили экспортный рекорд. Заработали более 8 миллиардов долларов. Но его интеллигентность некоторые управленцы аграрной вертикали сочли за слабость. Вовремя не выполняли ни поручений Президента, ни министерских рекомендаций. Лукашенко жестко прошелся по проблемам АПК. Итоги селекторного совещания. Подробности. Это, конечно, лишь факты, но не тенденции. Они были озвучены во время селектора по АПК. За эту неделю требования Президента выполнены, острые вопросы сняты. Леонид Заяц: техники и людей хватает, чтобы собрать урожай вовремя и без потерь. Читайте здесь.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Слава богу, сегодня уже 44 тысячи реализовано в счет госзаказа, 44 %. И обеспечить, естественно, загрузку наших мощностей, которые созданы в Республике Беларусь. За промахи ответил Игорь Брыло. Карьерная лестница для наших топов не всегда вверх. Иногда и в сторону. Хороший трамплин – это успешная работа в регионах. Новые министры, ректор и руководители предприятий. Подводим итоги кадровой пятницы у Президента. Не отрываться от земли – логика белорусской управленческой мысли. И ротации тоже для этого. Игорь Брыло не снят. Игорь Брыло переброшен на самый сложный участок аграрного фронта. Это как спецназ – в самую гущу. От севера до юго-востока задача – стоять до победы. До победы в белорусском прочтении – это до показателей Бреста и Гродно. Подробности.

А вот Бресту ориентироваться приходится разве только на себя. Черным золотом здесь называют рапс. В семействе масленичных это скреповая культура современного белорусского земледелия.

Валентин Зайчук, первый заместитель председателя Брестского облисполкома:

В этом году есть районы и за 40 центнеров, и хозяйства за 50 центнеров тоже очень хорошие. Мы научились выращивать эту культуру, начали раньше немного сеять, соответственно, снивелировали недостаток влаги в определенные периоды. Растения развиваются. Мы сегодня видим замечательный урожай. Урожайность уже выше прошлогодней! Как продвигается уборочная в Брестской области?

Брестская область в полях массово. На севере первые тысячники, а на юге стремятся уже к экватору уборочной. В деле почти две сотни единиц новой техники. Стартовали с озимого ячменя. Его площади расширили в два раза и не прогадали. Валентин Зайчук:

Дождь нам тоже необходим, потому что зреет второй наш урожай – это кукуруза, за счет чего определенный недостаток все-таки будет. Мы должны восполнить, сегодня мы на это надеемся. В западных областях на погоду не жалуются. В каждом регионе, что называется, «договариваются» с дождем по-своему. Стараются, чтобы осадки не подмочили их репутацию. Гродненские чиновники битву за урожай еще совместили с битвой за лайки. Кадры ночной уборочной из Telegram-канала «Пул 4» разошлись по всему интернету.

На кадрах виден комплексный подход – параллельно с уборкой зерна собирают солому. За онлайн-отчетом гродненские крестьяне отчитаются офлайн. Глава государства анонсировал поездку в эту часть страны. Леонид Заяц:

Одновременно с уборкой зерновых дорабатывается зерно на токах, поставляется в государственные закрома. Уже продано стране 60 тысяч тонн отборного продовольственного зерна. Что касается государственных заготовок, они будут выполнены в текущем году в полном объеме.

Военные инженеры ушли, вернее, уехали на фронт. Зерновой. Уже десятый год местным аграриям подставляют плечо шефы. С погонами на плечах.

Игорь Пуховский, директор сельхозпредприятия «Беленево»:

Военнослужащие у нас отвозят зерно от комбайнов и свозят солому с полей, которую прессуем. Помощь значительная. На уборке занято пять военных грузовиков. Алексей Губич признается: даже его – городского парня – пленил запах хлеба.

Алексей Губич, военнослужащий 557-й инженерной бригады:

Живем, как и в воинской части, по распорядку, только немного по-другому. Также в 6 утра подъем, завтракаем и едем на работу. Там подготавливаем технику и выезжаем на поля. По кайфу просто быть за рулем, нравится быть водителем.