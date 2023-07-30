Новинка от Президента – конфеты из сухого молока! Чем полезен десерт и когда появится на полках?

Новости Беларуси. Сельское хозяйство для нашей страны – это не только про намолоты, прибыль и другие цифры. Эта сфера еще и бесконечный источник вдохновения. Президенту презентовали совершенно новый продукт, который вскоре появится на белорусском рынке. На его создание наших специалистов вдохновил глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Помните, на одном из совещаний Президент рассказал, что в Китае из прессованного сухого молока делают конфеты, полезные и вкусные. А главное – обычный продукт, который у нас в избытке, может приобрести совершенно новое звучание, да еще и с высокой добавленной стоимостью. В Китае уже давно такие конфеты распробовали и распродали.

На неделе новинку продегустировал Президент. Но и нам удалось попробовать уникальный десерт. Конфеты пока в ограниченном количестве. К их созданию буквально приложили руку в НПЦ по продовольствию Академии наук, куда мы и отправились для эксклюзивной дегустации. Оценили новый десерт на вкус

Ольга Коршун, СТВ:

Ксения, это те самые знаменитые конфетки, о которых говорил Президент, и их уже ему показали. Что порекомендуете попробовать? С чего начать дегустацию?

Ксения Гершончик, заведующая сектором кондитерской отрасли НПЦ по продовольствию НАН Беларуси:

Хотелось бы предложить начать с конфет, которые изготовлены из сухого обезжиренного молока с добавлением небольшого количества сахаросодержащего сырья. Кроме того, пробовали из сухого цельного молока конфеты и добавляли в них различные растительные добавки. Например, порошок сухой моркови, аскорбиновую кислоту, порошок черной смородины. Ольга Коршун:

А можно я с черной смородины начну? Ксения Гершончик:

Конечно. Ольга Коршун:

А как их раскусывать или сразу глотать? Они похожи на таблеточки. Ксения Гершончик:

Я думаю, тут могут быть вариации, кому как удобнее.

Ольга Коршун:

Приятный кисловатый вкус. Ксения Гершончик:

Сухое молоко имеет более мелкие частицы. Здесь использовали сухой порошок, который имеет более крупные частицы, поэтому они так хорошо ощущаются. В чем преимущество этих конфет? Ольга Коршун:

Самое главное – здесь нет сахара. Да?

Ксения Гершончик:

Есть. Ольга Коршун:

А в чем тогда преимущество этих конфет? Ксения Гершончик:

Преимущество в том, что в данных конфетах можно использовать большое количество молочного сырья – до 85 % сухого молока. Как правило, в традиционных кондитерских изделиях содержание сухого молока составляет в среднем до 20 %. Ольга Коршун:

В этих конфетах пониженное содержание сахара, особенно для детей?

Ксения Гершончик:

Да, конечно, в этих конфетах пониженное содержание сахара. В чем еще преимущество таких изделий – они не подвергаются термической обработке в процессе прессования, поэтому их можно обогатить различными веществами: витаминами, аминокислотами и другими полезными веществами. «На их разработку ушло около двух недель» Ольга Коршун:

А сколько времени понадобилось для того, чтобы разработать эти конфеты? Ксения Гершончик:

Это экспериментальные образцы, на их разработку ушло в среднем около двух недель. Но в целом для того, чтобы разработать новый продукт, нужно достаточно много времени. Для организации выпуска данного продукта требуется технологическое оборудование, разработка технических условий, рецептурной, технологической документаций. А также подтверждение документов о соответствии. Это занимает в среднем от трех месяцев.

«Есть секретный ингредиент». Что входит в состав новинки? Ольга Коршун:

А сейчас давайте попробуем разобрать на ингредиенты. Из чего же состоят эти уникальные конфетки? Есть ли какой-то секретный ингредиент? Ксения Гершончик:

Безусловно, в этих конфетах тоже есть секретный ингредиент. Конечно, основой этих конфет являются молочные продукты. Например, молоко сухое обезжиренное или цельное. В процессе приведения отработки было установлено, что молоко сухое обезжиренное обладает хорошей сыпучестью, у него сыпучесть выше. А, например, в молоке сухом цельном сыпучесть ниже. Для устранения этого фактора необходима технологическая добавка, которая повышает сыпучесть смеси, чтобы она не застряла в бункере в процессе подачи на прессование. Кроме того, необходимы технологические добавки, которые уменьшают липкость таблетки в процессе ее прессования. Для сбалансирования вкуса такой конфеты можно добавить сахаросодержащее сырье. Например, глюкозу, сахарозу, лактозу, мальтозу.

Ольга Коршун:

Мы все это добавляем? Ксения Гершончик:

Да, мы пробовали различные соотношения. Например, можем сделать конфету, которая будет содержать 85 % сухого молока. «Это натуральный продукт, отечественный» Ольга Коршун:

А насколько эта конфета калорийная? Ксения Гершончик:

В любом случае для любого вида продукции, также и для этой конфеты, будут установлены нормы потребления, которые будут согласованы с Министерством здравоохранения и обязательно нанесены на упаковку такого изделия, чтобы каждый ребенок, в зависимости от возраста, мог понимать, сколько таких изделий можно употреблять в сутки. Ольга Коршун:

А насколько эта конфетка натуральна?

Ксения Гершончик:

Конфета содержит достаточно высокое количество сухого молока, это натуральный продукт, отечественный продукт. Тем не менее не обошлось без технологических добавок, которые необходимы именно для организации технологического процесса. Ольга Коршун:

Но все они безопасны, можем не бояться? Ксения Гершончик:

Они все безопасны, они разрешены действующим законодательством как на территории Республики Беларусь, так и на территории ЕАЭС. Ольга Коршун:

Мы видим, что основной ингредиент – это сухое молоко, а будут добавляться какие-то вкусовые добавки? Вы уже показывали нам, что есть конфеты со вкусом смородины и моркови, может быть, со вкусом шоколада? Все-таки мы привыкли, что конфетка шоколадная. Что в планах?