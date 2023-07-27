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Леонид Заяц: техники и людей хватает, чтобы собрать урожай вовремя и без потерь

27 июля 2023 13:33
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Новости Беларуси. Ситуация в полях и кадровый вопрос. 27 июля с докладом во Дворце Независимости Александр Лукашенко принял вице-премьера Леонида Зайца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внимание в первую очередь обстановке на хлебных нивах. Глава государства поинтересовался, как продвигается уборочная кампания.

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Леонид Заяц: техники и людей хватает, чтобы собрать урожай вовремя и без потерь-1

Главное, что отметил Леонид Заяц, – в сельхозорганизациях хватает техники и людей, чтобы собрать урожай вовремя и без потерь.

Леонид Заяц: техники и людей хватает, чтобы собрать урожай вовремя и без потерь-4

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
На уровне правительства и главы государства приняты все решения, касающиеся организации уборки зерновых культур. Это обеспечение топливом, запчасти, обеспечение автотранспортом из других ведомств в помощь сельхозпроизводителям. Помимо уборки зерновых культур, убираем еще озимый рапс. Убран 61 % всех площадей, намолочено 508 тысяч тонн, урожайность – 24,4 центнера с гектара. Ожидаем в текущем году получить более 800 тысяч тонн озимого рапса, у нас еще 50 тысяч тонн ярового рапса. Поэтому валовой сбор будет не ниже уровня прошлого года. Это позволит нам обеспечить выполнение государственного заказа в объеме 100 тысяч тонн.

# Уборочная кампания # общество # Александр Лукашенко # Леонид Заяц # Фотофакт

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