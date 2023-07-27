Леонид Заяц: техники и людей хватает, чтобы собрать урожай вовремя и без потерь

Новости Беларуси. Ситуация в полях и кадровый вопрос. 27 июля с докладом во Дворце Независимости Александр Лукашенко принял вице-премьера Леонида Зайца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внимание в первую очередь обстановке на хлебных нивах. Глава государства поинтересовался, как продвигается уборочная кампания.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

На уровне правительства и главы государства приняты все решения, касающиеся организации уборки зерновых культур. Это обеспечение топливом, запчасти, обеспечение автотранспортом из других ведомств в помощь сельхозпроизводителям. Помимо уборки зерновых культур, убираем еще озимый рапс. Убран 61 % всех площадей, намолочено 508 тысяч тонн, урожайность – 24,4 центнера с гектара. Ожидаем в текущем году получить более 800 тысяч тонн озимого рапса, у нас еще 50 тысяч тонн ярового рапса. Поэтому валовой сбор будет не ниже уровня прошлого года. Это позволит нам обеспечить выполнение государственного заказа в объеме 100 тысяч тонн.