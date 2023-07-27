Урожайность уже выше прошлогодней! Как продвигается уборочная в Брестской области?

Новости Беларуси. В Беларуси намолотили свыше миллиона 150 тысяч тонн зерна колосовых культур, а вместе с рапсом в закромах страны уже порядка 1,5 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погода влияет на темпы: зерновые убрали на 16 % площадей. В полях появляются и свои герои – рекордсмена жатвы чествовали 27 июля в Брестской области, где определился первый водитель-двухтысячник. Трудится механизатор в одном из крупнейших хозяйств страны, где в этом году ждут небывалый урожай. Кристина Протосовицкая расскажет подробнее.

Секреты нельзя рассказывать.

«Давай родной, тяни домой» – веселая надпись для очень серьезной машины. Этот «МАЗ» водителя «Беловежского» Степана Царука перевез рекордные первые 2 000 тонн зерна в Брестской области. Весь интерьер кабины – дело рук детей. Их у Степана трое. Младшей дочери завтра исполнится два года. Папин рекорд – подарок малышке. Вот и весь секрет успеха, – объясняет скромный водитель-рекордсмен. К слову, тысячные рубежи далеко не первые.

Степан Царук, водитель сельхозпредприятия «Беловежский»:

У меня два сына. Одному 19, а второму 15. И дочке завтра два года. В прошлом году, когда она родилась, я перевез 2 000. Она родилась, и я перевез.

Поздравлять рекордсменов жатвы принято в поле. Даже небесная канцелярия проявляет уважение к труду: дождь прекратился точно к награждению.

Хозяйство «Беловежский» сегодня входит в топ-3 в стране по объему площадей. Более 38 тысяч сельхозугодий, под уборку свыше 16 тысяч гектаров. Для сравнения, это площади небольшого района.

Александр Буйниченко, заместитель генерального директора по растениеводству сельхозпредприятия «Беловежский»:

Объемы, сами понимаете, довольно-таки серьезные. Нужно немало для этого техники. На сегодня мы имеем 52 единицы зерноуборочных комбайнов. В принципе, все они в работе. Неплохо себя показывают. Сегодня поздравили первого нашего двухтысячного водителя. Недавно мы поздравили первого нашего тысячника-комбайнера, который, я думаю, в ближайшие дни достигнет 2 000. Есть урожай – есть что убирать.

В хозяйстве убрали 35 % площадей. Намолотили свыше 17 тысяч тонн зерна при урожайности 60,5 центнеров с гектара. Рапса – порядка 41 %.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В хозяйстве «Беловежский» в этом году рассчитывают получить исторический максимум по урожаю. Намолотить собираются порядка 45 тысяч тонн зерновых. Такого еще не было!

Теперь важно не растерять увесистый каравай хозяйства в поле. Лучше остальных это понимают механизаторы. У опытного комбайнера Сергея Дударя контроль за потерями доведен до автоматизма.

Сергей Дударь, механизатор сельхозпредприятия «Беловежский»:

Проверяю постоянно потери, регулирую под зерно: мельче, крупнее. Подача воздуха. Все это регулируется и проверяется постоянно. Смотришь на зерно, какое в бункер идет. И регулируешь. Мусор пошел, значит, что-то уже не то. Идешь, опять регулируешь. Чтобы не было потерь, чтобы собрать весь хлеб.

Всего же в Брестской области убрали 27 % площадей зерновых – темпы наращивают те районы, где сухо. На юге приближаются к экватору. Намолотили более 350 тысяч тонн. Средняя урожайность составляет 40 центнеров с гектара, а это выше прошлогодней.

Валентин Зайчук, первый заместитель председателя Брестского облисполкома:

Все созрело одномоментно. Нас радует, что, несмотря на то, что примерно тысяч 12 площадей было списано или убрано на зерносенаж, сегодня урожайность на два центнера выше прошлогодней. И пока урожай, не будем загадывать, но нас радует. Аналогично рапс.