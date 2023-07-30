Интервью из полей – Александр Субботин рассказал, как идёт уборочная в Витебской области
Новости Беларуси. Сейчас все, особенно губернаторы, в особом мониторинговом режиме. В хозяйствах каждый день, как понедельник, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Главное, чтобы погода была. На связи с нами Витебская область. Уж ей в последнее время досталась порция критики.
Как обстоят дела с жатвой, интересуемся у губернатора. Александр Субботин в полях проводит, наверное, больше времени, чем в кабинете.
«Пытаемся выхватить каждую секунду, чтобы максимально зайти на поле»
Ольга Коршун, СТВ:
Вот и сейчас глава области на уборке рапса. С каким настроением проходит уборочная на Витебщине? Какой боевой дух у аграриев?
Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:
Настрой, конечно же, боевой. Мы в этом году, как никогда, подобрали нужные слова. Да и люди поняли, что происходит. И как никогда с большим вниманием и большим качеством относятся к аграрным работам. Чтобы это было весной, это и сейчас на уборочной. Мы посеялись в сроки, до 25 мая все завершили. Как никогда мы убрали первый укос. И все обработки провели, все по высокому технологическому регламенту. Единственное, конечно, погода подкачала. Как видели, в начале подсушило, а теперь уборка вроде должна начаться, но мы видим, что периодически идет дождь. И мы пытаемся выхватить каждую секунду, чтобы максимально зайти на поле и убрать качественно хлеб, рапс и остальные культуры.
«Техника вся готова, и мы готовы»
Ольга Коршун:
Понятно, люди не подведут. А как дела обстоят с техникой?
Александр Субботин:
Техника вся в строю, ну не вся – периодически все равно есть поломки. На данный момент приблизительно 98 % в готовности. И все замерли уже перед массовой уборкой. Периодически все равно комбайны ломаются где-то в поле. Приходится их оттягивать или ремонтировать на местах, поэтому не без поломок, не без проблем. Но техника вся готова, и мы готовы активно начать уборочную кампанию.
Витебская область рассчитывает собрать зерна на 25-30 % меньше, чем в 2022-м
Ольга Коршун:
Знаю, загадывать – плохая примета. Тем не менее с какими цифрами планируете завершить уборочную?
Александр Субботин:
Наверное, неблагодарное такое дело – планировать цифры. Потому что поле от поля отличаются урожайностью. Кто-то рассчитывает, что эти дожди добавят чуть-чуть урожайности, кто-то рассчитывает, что уже ничего не поправить и то, что выросло, будем убирать. В целом 25-30 % от прошлого года минус мы рассчитываем собрать, а дефицит рассчитываем нагнать за счет закупки зерна в дружеской нам Российской Федерации. Все переговоры проведены, логистика определена. Стараемся сейчас максимально быстро довести этот процесс до логического завершения и начать завозить зерно в наши элеваторы.