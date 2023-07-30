Интервью из полей – Александр Субботин рассказал, как идёт уборочная в Витебской области

Новости Беларуси. Сейчас все, особенно губернаторы, в особом мониторинговом режиме. В хозяйствах каждый день, как понедельник, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Главное, чтобы погода была. На связи с нами Витебская область. Уж ей в последнее время досталась порция критики. Как обстоят дела с жатвой, интересуемся у губернатора. Александр Субботин в полях проводит, наверное, больше времени, чем в кабинете. «Пытаемся выхватить каждую секунду, чтобы максимально зайти на поле» Ольга Коршун, СТВ:

Вот и сейчас глава области на уборке рапса. С каким настроением проходит уборочная на Витебщине? Какой боевой дух у аграриев?

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Настрой, конечно же, боевой. Мы в этом году, как никогда, подобрали нужные слова. Да и люди поняли, что происходит. И как никогда с большим вниманием и большим качеством относятся к аграрным работам. Чтобы это было весной, это и сейчас на уборочной. Мы посеялись в сроки, до 25 мая все завершили. Как никогда мы убрали первый укос. И все обработки провели, все по высокому технологическому регламенту. Единственное, конечно, погода подкачала. Как видели, в начале подсушило, а теперь уборка вроде должна начаться, но мы видим, что периодически идет дождь. И мы пытаемся выхватить каждую секунду, чтобы максимально зайти на поле и убрать качественно хлеб, рапс и остальные культуры. «Техника вся готова, и мы готовы»

Ольга Коршун:

Понятно, люди не подведут. А как дела обстоят с техникой? Александр Субботин:

Техника вся в строю, ну не вся – периодически все равно есть поломки. На данный момент приблизительно 98 % в готовности. И все замерли уже перед массовой уборкой. Периодически все равно комбайны ломаются где-то в поле. Приходится их оттягивать или ремонтировать на местах, поэтому не без поломок, не без проблем. Но техника вся готова, и мы готовы активно начать уборочную кампанию. Витебская область рассчитывает собрать зерна на 25-30 % меньше, чем в 2022-м Ольга Коршун:

Знаю, загадывать – плохая примета. Тем не менее с какими цифрами планируете завершить уборочную?