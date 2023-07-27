«Вообще без сахара». Лукашенко представили белорусские конфеты из сухого молока

Новости Беларуси. Ситуация в полях и кадровый вопрос. 27 июля с докладом во Дворце Независимости Александр Лукашенко принял вице-премьера Леонида Зайца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимание в первую очередь обстановке на хлебных нивах. Глава государства поинтересовался, как продвигается уборочная кампания. Аграрии уже убрали зерновые и зернобобовые с 16 % площадей. Намолочено 1 миллион 156 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность – 36,2 центнера с гектара. На результативность, конечно, повлияла засуха. Но там, где к вопросу подошли по-хозяйски и строго выдержали технологию, удалось минимизировать последствия погодных капризов. Главное, что отметил Леонид Заяц, – в сельхозорганизациях хватает техники и людей, чтобы собрать урожай вовремя и без потерь.

Второй и не менее важный вопрос – кадровый. На прошедшем селекторе Александр Лукашенко поручил определиться с кандидатурой на должность министра сельского хозяйства. Как известно, Игорь Брыло займет пост помощника Президента в Витебской области. «Министра сельского хозяйства – помощником». Лукашенко встряхнул вертикаль на большом селекторе К слову, на встречу с Президентом вице-премьер пришел не с пустыми руками. Александру Лукашенко презентовали белорусские конфеты по китайскому рецепту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главный вопрос – как на полях у нас сегодня ситуация, как складывается уборка урожая? Второй вопрос – кадровый. Вы за эту неделю должны были вынести кандидатуру министра сельского хозяйства. Я хотел бы услышать ваше мнение. То есть кадры и организация уборочных работ на сегодняшний день. А в ближайшее время я постараюсь побыть, у меня в плане запад посмотреть. Как раз зона твоей ответственности – Гродненская область. Посмотрим, возможно, Брестскую область. Целый комплекс работ Министерства сельского хозяйства. Потом тебе конфеты поручалось сделать. Сделал ты их или нет? Чтобы люди понимали, что у нас сухого молока обезжиренного – море. А в Китае мы подсмотрели их технологии производства разного рода кондитерских изделий, в данном случае конфет. Вообще без сахара, из сухого молока. Можно добавлять туда какие-то растительные добавки. Маленькие дети с величайшим удовольствием употребляют это лакомство. Почему мы не можем делать это и продавать? И, главное, своих людей обеспечить.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

В соответствии с вашим поручением наши специалисты отреагировали.

– Ты «на колене» пока произвел?

– Это произвели на наших линиях завода медпрепаратов.

– На линиях медицинского характера?