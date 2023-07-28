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Новые министры, ректор и руководители предприятий. Подводим итоги кадровой пятницы у Президента

28 июля 2023 18:41
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Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. В Беларуси новый министр ЖКХ, назначен также глава Минтранса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кресла руководителей ведомств заняли первые замы. Во время назначения Президент отметил, что у данных кандидатур большой опыт работы.

В сельскохозяйственной отрасли пока без изменений. Кресло министра не занято. А вот Игорь Брыло 28 июля официально назначен помощником Президента по Витебской области.

Коснулись кадровые изменения и руководящего состава сразу нескольких крупных предприятий, вуза, есть перестановки и по линии местной вертикали. Впереди у назначенцев много задач, выполнение которых, однозначно, должно быть на достойном уровне. На что особенно обратил внимание глава государства, напутствуя управленцев?

Репортаж политического обозревателя Евгения Пустового.

Новые министры, ректор и руководители предприятий. Подводим итоги кадровой пятницы у Президента-1

Дворец Независимости. Кадровая пятница. Самой бодрой походкой идет Игорь Брыло. Очередной пункт его управленческой биографии уже известен всей стране. Всего же в руках главы Администрации Президента объективки на 14 персоналий. Первыми в кабинет Александра Лукашенко заходят теперь уже бывший министр и два сегодняшних назначенца.

Число жалоб на ЖКХ снижается. Новый профильный министр может стать последним?

Новые министры, ректор и руководители предприятий. Подводим итоги кадровой пятницы у Президента-4

Бэкграунд министра транспорта и коммуникаций и руководителя жилищно-коммунального ведомства схож. Оба до этого работали первыми замами, значит, в повестке, у обоих предшественники показали себя отличными управленцами. Надо держать планку. Обе отрасли сложные. Всегда под прицелом общественности. А ведь надо соблюсти интересы государства.

Новые министры, ректор и руководители предприятий. Подводим итоги кадровой пятницы у Президента-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Откровенно скажу: я не помню случая, чтобы мы руководителями министерств – министрами – назначали заместителей. Мы всегда искали, подбирали новых людей. Чтобы новый человек пришел, знающий дело, профессионал, посмотрел новыми глазами на то или иное ведомство. Но в данном случае я считаю, что и Геннадий Алексеевич, и Алексей Алексеевич – люди подготовленные.

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Новые министры, ректор и руководители предприятий. Подводим итоги кадровой пятницы у Президента-10

Путь белорусских управленцев – не трасса М1 – Е30 – бывает тернистым. Пример тому – добряк Игорь Брыло. Его спокойный характер некоторых управленцев аграрной вертикали расслабил. Во время не выполняли поручения Президента. А в итоге за все отвечал министр. Именно при Брыло наши аграрии поставили экспортный рекорд. Заработали более 8 миллиардов долларов. Но карьерная лестница для наших топов не всегда вверх. Иногда и в сторону.

Новые министры, ректор и руководители предприятий. Подводим итоги кадровой пятницы у Президента-13

Александр Лукашенко:
Садись, не прыгай, чего ты? Если ты это воспринимаешь как ссылку – это твои проблемы (подробности). Надо впрягаться и показывать результат. Это мое тебе предложение. Ну, чего тут предложение – ты солдат и по-солдатски поступаешь, и я это очень ценю.

Новые министры, ректор и руководители предприятий. Подводим итоги кадровой пятницы у Президента-16

Не отрываться от земли – логика белорусской управленческой мысли. И ротации тоже для этого. Игорь Брыло не снят. Игорь Брыло переброшен на самый сложный участок аграрного фронта. Это как спецназ – в самую гущу. От северо- до юго-востока – задача стоит «до победы». А «до победы» в белорусском прочтении – это до показателей Бреста и Гродно или...

Новые министры, ректор и руководители предприятий. Подводим итоги кадровой пятницы у Президента-19

Игорь Брыло, помощник Президента Беларуси – инспектор по Витебской области:
Сравнивать, вообще, Витебск и Брест, наверное, некорректно. Как и Витебск, и Гродно – некорректно. Давайте мы будем брать какую-то константу, то, что сегодня имеет Витебщина в целом по производству видов продукции и добавлять от того, что мы сегодня имеем. Если мы 5-7 % будем ежегодно добавлять, то, в принципе, я думаю, в течение 3-4 лет мы можем достаточно неплохо вырастить мясо, произвести. И молоко.

Кадры решают все. Сегодня их вставили в сложную мозаику белорусской управленческой вертикали.

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