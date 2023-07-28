Новые министры, ректор и руководители предприятий. Подводим итоги кадровой пятницы у Президента

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. В Беларуси новый министр ЖКХ, назначен также глава Минтранса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кресла руководителей ведомств заняли первые замы. Во время назначения Президент отметил, что у данных кандидатур большой опыт работы. В сельскохозяйственной отрасли пока без изменений. Кресло министра не занято. А вот Игорь Брыло 28 июля официально назначен помощником Президента по Витебской области. Коснулись кадровые изменения и руководящего состава сразу нескольких крупных предприятий, вуза, есть перестановки и по линии местной вертикали. Впереди у назначенцев много задач, выполнение которых, однозначно, должно быть на достойном уровне. На что особенно обратил внимание глава государства, напутствуя управленцев? Репортаж политического обозревателя Евгения Пустового.

Дворец Независимости. Кадровая пятница. Самой бодрой походкой идет Игорь Брыло. Очередной пункт его управленческой биографии уже известен всей стране. Всего же в руках главы Администрации Президента объективки на 14 персоналий. Первыми в кабинет Александра Лукашенко заходят теперь уже бывший министр и два сегодняшних назначенца. Число жалоб на ЖКХ снижается. Новый профильный министр может стать последним?

Бэкграунд министра транспорта и коммуникаций и руководителя жилищно-коммунального ведомства схож. Оба до этого работали первыми замами, значит, в повестке, у обоих предшественники показали себя отличными управленцами. Надо держать планку. Обе отрасли сложные. Всегда под прицелом общественности. А ведь надо соблюсти интересы государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Откровенно скажу: я не помню случая, чтобы мы руководителями министерств – министрами – назначали заместителей. Мы всегда искали, подбирали новых людей. Чтобы новый человек пришел, знающий дело, профессионал, посмотрел новыми глазами на то или иное ведомство. Но в данном случае я считаю, что и Геннадий Алексеевич, и Алексей Алексеевич – люди подготовленные. Обещал не забыть о ремонте дорог. В Беларуси новый министр транспорта – кто он такой и чем будет заниматься?

Путь белорусских управленцев – не трасса М1 – Е30 – бывает тернистым. Пример тому – добряк Игорь Брыло. Его спокойный характер некоторых управленцев аграрной вертикали расслабил. Во время не выполняли поручения Президента. А в итоге за все отвечал министр. Именно при Брыло наши аграрии поставили экспортный рекорд. Заработали более 8 миллиардов долларов. Но карьерная лестница для наших топов не всегда вверх. Иногда и в сторону.

Александр Лукашенко:

Садись, не прыгай, чего ты? Если ты это воспринимаешь как ссылку – это твои проблемы (подробности). Надо впрягаться и показывать результат. Это мое тебе предложение. Ну, чего тут предложение – ты солдат и по-солдатски поступаешь, и я это очень ценю.