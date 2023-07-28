«Поставлены амбициозные задачи». Игорь Брыло официально назначен помощником Президента по Витебской области

В сельскохозяйственной отрасли пока без изменений. Кресло министра не занято. А вот Игорь Брыло 28 июля официально назначен помощником Президента по Витебской области. В Министерстве сельского хозяйства он проработал 10 лет на разных должностях. Последние 1,5 года – руководителем. При назначении Президент подчеркнул, что не стоит считать это ссылкой. Такой опытный человек нужен в северном регионе страны.

Игорь Брыло, помощник Президента – инспектор по Витебской области:

Поставлены амбициозные задачи Президентом страны. И прежде всего это работа с кадровым потенциалом, с теми людьми, которые находятся в резерве главы государства. Надо обратить внимание на работу районных и городских исполнительных комитетов. Глава государства обратил внимание на сельскохозяйственную тематику. И прежде всего на соблюдение технологий в животноводстве и растениеводстве Витебской области. Эта тема мне более глубоко известна и знакома, поэтому активно займемся именно технологическими вопросами и постараемся в сжатый период времени немножко подтянуть Витебскую область, чтобы больше производилось молока, мяса, заполнить производственные мощности мясо-молочных предприятий. И конечно, в преддверии одной и второй политических кампаний нужно будет смотреть и политическую ситуацию в регионе. Общаться в коллективах, выезжать на места. Эту работу тоже буду достаточно активно проводить.