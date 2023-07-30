Леонид Заяц: около 7 млн тонн зерна планируют собрать аграрии в 2023-м

Новости Беларуси. У кого будет хлеб, тот и управляет миром. Сегодня это непреложная истина. Белорусский каравай в 2023 году, по самым скромным прогнозам, – аграрии не любят бросаться громкими заявлениями – завесит около 7 миллионов тонн, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Об этом заявил вице-премьер Леонид Заяц. О ходе уборочной-2023 он подробно доложил Президенту. Но эта тема давно в поле зрения главы государства.

Ольга Коршун, СТВ:

В Беларуси на сельское хозяйство сделали ставку давно. Много сил и средств было вложено буквально в землю. Что не всегда находило понимания даже среди соратников главы государства.

Но сегодня, когда зерно стало сделкой и даже оружием, цены на продовольствие растут, а голод приобретает планетарные масштабы, Беларусь чувствует себя в этом плане в полной безопасности. Мы обеспечены продовольствием, в том числе зерном. Если нужно дозаправиться, то на неделе первые партии российской пшеницы уже поступили в наши амбары. А аграрии отчитались о 2 миллионах тонн зерна в закромах.