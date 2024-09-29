Помилование, умные деревни и полёт в космос – о чём студенты БГУИР спрашивали Лукашенко?
27 сентября Президент встретился со студентами инженерно-технических вузов Минска. Тот случай, когда специализация обязывает. А потому много говорили про технологии, их влиянии на нашу жизнь, тот же искусственный интеллект, с которым еще не совсем понятно, куда мы зайдем.
Но от глобальных технологий, к тем, что у каждого в кармане. И у Президента тоже. Александр Лукашенко показал свой мобильный телефон, и на глазах студентов даже состоялся сеанс закрытой связи. Что произвело, конечно, на собравшихся эффект и помогло настроиться на общую волну, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Ведь большинство студентов видят Президента только по телевизору или с экранов все тех же телефонов. Но, согласитесь, ни одна камера не передает весь спектр эмоций от живого общения. А потому эта встреча в стенах БГУИРа, как потом делились и сами участники, помогла сломать определенные стереотипы. Общение проходило в формате открытого микрофона. То есть каждый мог напрямую обратиться к Президенту, и аудитория этим пользовалась. О чем спрашивали – да обо всем понемножку: от полета в космос – уже есть желающие пойти по стопам Василевской – до топ-5 любимых овощей. Около трех часов продолжался разговор. Самый важный вопрос и даже запрос, который стал прологом для беседы, озвучил Президент. Он хотел увидеть и услышать тех, кто продолжит нашу современную историю. Историю суверенной Беларуси.
Вопросы и ответы более детально изучил наш политобозреватель Евгений Пустовой.
Молодежь уже не та. Ну, тогда послушайте о полете интересов будущих авиаторов.
Предложение. Назвать следующий год годом исторической ответственности. Когда тенденции западных стран – это менять историю. Но почему-то меняют только нашу.
Подготовленный спикер. Таких подготовленных у нас тысячи. И мы продолжаем готовить сапраўдных беларусаў. В условиях геополитической турбулентности – это сложно. А там где сложно, там наш Президент.
Безопасность государства состоит из двух основных компонентов – обороноспособность и настроение общества. Обоим темам был посвящен нынешний «Открытый микрофон с Президентом».
Первое – сократить расстояние между студенчеством и властью. Второе – увидеть молодежь. В социальных медиа Лукашенко – узурпатор и диктатор. В жизни, оказалось – другой.
«Открытый микрофон с Президентом». О чем Первый говорил со студентами БГУИР?
Первопричина всех информационных войн против нас не в Беларуси. Но в нашем географическом положении. Мы, что называется, стоим на привычном для заокеанского колониалиста пути к обогащению и власти.
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Эталоном сейчас считается жизнь золотого миллиарда. Правда, авторы этой идеи избранного мира сейчас сократили нули в числе счастливчиков. И даже в этой среде существует неудовлетворенный запрос на справедливость. А вот Беларусь смело взяла на себя ношу построения социального государства, что не входило в планы транскорпораций и государств-гегемонов.
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Эта вторая встреча и явно не последняя. Президентское турне по вузам – эффективный элемент диалога власти и общества. В аудитории БГУИРа полтысячи студентов инженерно-технического профиля с разных вузов столицы. Свою речь оратор выстраивает под публику. Да и сами вопросы с учетом колорита. Прям из интерьеров общаги.
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Разговор завязался. Найти общий язык. Это и про сам процесс общения, и про определение государственных задач, и понимание управленческих решений. Да просто открыть себя молодежи.
Во всем мире начинает набирать популярность стартап-проекты. У нас это направление только начинает развиваться. Как вы относитесь к таким проектам?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я живу этими вопросами. Это и есть суть развития нашей страны. Дай бог, чтобы у вас этих идей было. Но идей мало. Я бы вас слушал и поддерживал, если бы вы к этой идее принесли, грубо говоря, вот этот беспилотник поставили, рассказали и сказали: вот срок, столько нужно денежных средств, на выходе будет вот это.
Управленческий гений состоит в умении простым языком изложить сложные вещи. Быть открытым по самым закрытым темам. Конечно, некоторые вопросы были заранее подготовлены, и Президент знает об этом. Подшучивает над этим и всегда настраивает на инициативности. Минское студенчество долго не раскачивалось.
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Про информационные технологии.
Александр Лукашенко:
Не зацикливайтесь на Парке высоких технологий. Парк высоких технологий свою роль сыграл. Мы будем его поддерживать, будем ребят, которые там работают, они работают, не волнуйтесь, он не закрылся. У нас на всех крупных, средних и в Академии наук предприятиях есть IT-коллективы, которые превосходят коллективы в IT-парке. Вот главное. Оттуда началось это шествие по всей стране.
И политику.
Вы недавно подписали три указа о помиловании осужденных за преступления экстремистской направленности. А верите ли вы вообще в то, что они раскаялись? И собираетесь ли вы продолжать в дальнейшем эту практику?
Александр Лукашенко:
Да, продолжать я буду, Аня, потому что это моя работа. Это конституционная обязанность Президента – помиловать человека. Поэтому надо выполнять свои обязанности. Не каждый свои обещания выполняет. Но верить-то надо людям.
– То есть вы считаете, что стоит все-таки давать людям второй шанс?
– Конечно. Конечно, людям надо всегда давать шанс.
Цель таких встреч – не только объяснить прошлое и рассказать о настоящем, хотя это очень важно. Надо определить треки на будущее. А с кем, как не с интеллектуальной частью молодежи. Причем на будущее нового технологического уклада независимой Беларуси.
Сможем ли мы в обозримом будущем увидеть реализацию проекта «Умная деревня»?
Александр Лукашенко:
Вот мне показалось, что это идея хорошая. Ну возьми, сделай деревню «умной».
– Просто тут большое количество университетов нужно задействовать.
– Это я тебе обеспечу.
А теперь надо просто сохранить страну от внешнего вмешательства. Укрепление обороноспособности – залог мира. Задачи стоят перед всеми. Ждем и инженерных решений.
Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Мы достаточно активно работаем над освоением сверхвысокочастотного диапазона и имеем нормальную научную школу, которая занимается разработкой измерительных систем достаточно высокого класса.
Очень приятно что в этот процесс вовлечены не только люди науки со званиями, регалиями и авторитетом. Но и те, у кого все это впереди. Звучат предложения от студенчества. Президенту показали, что умеем и как выглядит сам вуз. В принципе, все реализация поручений Первого. С взглядом в будущее. Но чтобы как раз остаться в будущем надо помнить прошлое. Условно говоря, то самое программное обеспечение нашей государственности.
Александр Лукашенко:
Я хочу построить музей истории нашей Беларуси в Беларуси. Построю и все, отдам уже вам, потом и власть, все, потом работает. Но надо построить, показать, что мы не лаптежники какие-то и неизвестно откуда пришли, что у нас глубочайшая история.
Гаджеты, процессоры, микрочипы, умные города. Нет, наша молодежь не только технократична. Молодежь Беларуси по-прежнему с чистыми мечтами о космосе.
Когда нам ожидать следующий набор для полета в космос? Я бы лично хотела в нем поучаствовать, поэтому подскажите, пожалуйста, как можно это сделать?
Александр Лукашенко:
Ну, где ты была раньше?
– В школе!
– Это такой имиджевый был проект. Хоть там и программа была для нее специально, но это имиджевый проект. Чтобы тебе полететь в космос, не вопрос, я тебя устроить могу по блату в отряд космонавтов, но полетишь ты, может быть, через 11 лет, может, через 12 лет. То есть как положено, как там готовят космонавтов. Это время, время, время.
Фидбэк случился. Это разговаривает на одном языке. Потому что Лукашенко откровенен, потому что не безразличен, потому что профессионал. Близок к молодежи и благодаря младшему сыну. И как бы не веяло ретроградством, но чувство того, что рядом Батька, всегда окрыляет даже отцов самых высоких технологий.