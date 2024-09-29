Помилование, умные деревни и полёт в космос – о чём студенты БГУИР спрашивали Лукашенко?

27 сентября Президент встретился со студентами инженерно-технических вузов Минска. Тот случай, когда специализация обязывает. А потому много говорили про технологии, их влиянии на нашу жизнь, тот же искусственный интеллект, с которым еще не совсем понятно, куда мы зайдем. Но от глобальных технологий, к тем, что у каждого в кармане. И у Президента тоже. Александр Лукашенко показал свой мобильный телефон, и на глазах студентов даже состоялся сеанс закрытой связи. Что произвело, конечно, на собравшихся эффект и помогло настроиться на общую волну, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Ведь большинство студентов видят Президента только по телевизору или с экранов все тех же телефонов. Но, согласитесь, ни одна камера не передает весь спектр эмоций от живого общения. А потому эта встреча в стенах БГУИРа, как потом делились и сами участники, помогла сломать определенные стереотипы. Общение проходило в формате открытого микрофона. То есть каждый мог напрямую обратиться к Президенту, и аудитория этим пользовалась. О чем спрашивали – да обо всем понемножку: от полета в космос – уже есть желающие пойти по стопам Василевской – до топ-5 любимых овощей. Около трех часов продолжался разговор. Самый важный вопрос и даже запрос, который стал прологом для беседы, озвучил Президент. Он хотел увидеть и услышать тех, кто продолжит нашу современную историю. Историю суверенной Беларуси. Вопросы и ответы более детально изучил наш политобозреватель Евгений Пустовой.

Молодежь уже не та. Ну, тогда послушайте о полете интересов будущих авиаторов.

Предложение. Назвать следующий год годом исторической ответственности. Когда тенденции западных стран – это менять историю. Но почему-то меняют только нашу. Подготовленный спикер. Таких подготовленных у нас тысячи. И мы продолжаем готовить сапраўдных беларусаў. В условиях геополитической турбулентности – это сложно. А там где сложно, там наш Президент.

Безопасность государства состоит из двух основных компонентов – обороноспособность и настроение общества. Обоим темам был посвящен нынешний «Открытый микрофон с Президентом». Первое – сократить расстояние между студенчеством и властью. Второе – увидеть молодежь. В социальных медиа Лукашенко – узурпатор и диктатор. В жизни, оказалось – другой. «Открытый микрофон с Президентом». О чем Первый говорил со студентами БГУИР? Первопричина всех информационных войн против нас не в Беларуси. Но в нашем географическом положении. Мы, что называется, стоим на привычном для заокеанского колониалиста пути к обогащению и власти. «Американцам сильная Европа не нужна» – Лукашенко о том, как США наживаются на войнах.

Эталоном сейчас считается жизнь золотого миллиарда. Правда, авторы этой идеи избранного мира сейчас сократили нули в числе счастливчиков. И даже в этой среде существует неудовлетворенный запрос на справедливость. А вот Беларусь смело взяла на себя ношу построения социального государства, что не входило в планы транскорпораций и государств-гегемонов. Лукашенко: потеряв суверенитет, можно стать рабочей силой транснационального бизнеса. Подробности. Эта вторая встреча и явно не последняя. Президентское турне по вузам – эффективный элемент диалога власти и общества. В аудитории БГУИРа полтысячи студентов инженерно-технического профиля с разных вузов столицы. Свою речь оратор выстраивает под публику. Да и сами вопросы с учетом колорита. Прям из интерьеров общаги. Александр Лукашенко признался, о чем думает по ночам. Подробности. Разговор завязался. Найти общий язык. Это и про сам процесс общения, и про определение государственных задач, и понимание управленческих решений. Да просто открыть себя молодежи.

Во всем мире начинает набирать популярность стартап-проекты. У нас это направление только начинает развиваться. Как вы относитесь к таким проектам?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я живу этими вопросами. Это и есть суть развития нашей страны. Дай бог, чтобы у вас этих идей было. Но идей мало. Я бы вас слушал и поддерживал, если бы вы к этой идее принесли, грубо говоря, вот этот беспилотник поставили, рассказали и сказали: вот срок, столько нужно денежных средств, на выходе будет вот это.

Управленческий гений состоит в умении простым языком изложить сложные вещи. Быть открытым по самым закрытым темам. Конечно, некоторые вопросы были заранее подготовлены, и Президент знает об этом. Подшучивает над этим и всегда настраивает на инициативности. Минское студенчество долго не раскачивалось. «Это вообще запредельно опасно» – Лукашенко рассказал о самых экстремальных командировках. Читайте здесь. Про информационные технологии.

Александр Лукашенко:

Не зацикливайтесь на Парке высоких технологий. Парк высоких технологий свою роль сыграл. Мы будем его поддерживать, будем ребят, которые там работают, они работают, не волнуйтесь, он не закрылся. У нас на всех крупных, средних и в Академии наук предприятиях есть IT-коллективы, которые превосходят коллективы в IT-парке. Вот главное. Оттуда началось это шествие по всей стране. И политику.

Вы недавно подписали три указа о помиловании осужденных за преступления экстремистской направленности. А верите ли вы вообще в то, что они раскаялись? И собираетесь ли вы продолжать в дальнейшем эту практику?

Александр Лукашенко:

Да, продолжать я буду, Аня, потому что это моя работа. Это конституционная обязанность Президента – помиловать человека. Поэтому надо выполнять свои обязанности. Не каждый свои обещания выполняет. Но верить-то надо людям.

– То есть вы считаете, что стоит все-таки давать людям второй шанс?

– Конечно. Конечно, людям надо всегда давать шанс. Цель таких встреч – не только объяснить прошлое и рассказать о настоящем, хотя это очень важно. Надо определить треки на будущее. А с кем, как не с интеллектуальной частью молодежи. Причем на будущее нового технологического уклада независимой Беларуси.

Сможем ли мы в обозримом будущем увидеть реализацию проекта «Умная деревня»?

Александр Лукашенко:

Вот мне показалось, что это идея хорошая. Ну возьми, сделай деревню «умной».

– Просто тут большое количество университетов нужно задействовать.

– Это я тебе обеспечу. А теперь надо просто сохранить страну от внешнего вмешательства. Укрепление обороноспособности – залог мира. Задачи стоят перед всеми. Ждем и инженерных решений.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Мы достаточно активно работаем над освоением сверхвысокочастотного диапазона и имеем нормальную научную школу, которая занимается разработкой измерительных систем достаточно высокого класса.

Очень приятно что в этот процесс вовлечены не только люди науки со званиями, регалиями и авторитетом. Но и те, у кого все это впереди. Звучат предложения от студенчества. Президенту показали, что умеем и как выглядит сам вуз. В принципе, все реализация поручений Первого. С взглядом в будущее. Но чтобы как раз остаться в будущем надо помнить прошлое. Условно говоря, то самое программное обеспечение нашей государственности.

Александр Лукашенко:

Я хочу построить музей истории нашей Беларуси в Беларуси. Построю и все, отдам уже вам, потом и власть, все, потом работает. Но надо построить, показать, что мы не лаптежники какие-то и неизвестно откуда пришли, что у нас глубочайшая история. Гаджеты, процессоры, микрочипы, умные города. Нет, наша молодежь не только технократична. Молодежь Беларуси по-прежнему с чистыми мечтами о космосе.

Когда нам ожидать следующий набор для полета в космос? Я бы лично хотела в нем поучаствовать, поэтому подскажите, пожалуйста, как можно это сделать? Александр Лукашенко:

Ну, где ты была раньше?

– В школе!

– Это такой имиджевый был проект. Хоть там и программа была для нее специально, но это имиджевый проект. Чтобы тебе полететь в космос, не вопрос, я тебя устроить могу по блату в отряд космонавтов, но полетишь ты, может быть, через 11 лет, может, через 12 лет. То есть как положено, как там готовят космонавтов. Это время, время, время.