«Это вообще запредельно опасно» – Лукашенко рассказал о самых экстремальных командировках

В пятницу, 27 сентября, Президент встретился со студентами инженерно-технических вузов Минска. Тот случай, когда специализация обязывает. А потому много говорили про технологии, их влияние на нашу жизнь, тот же искусственный интеллект, с которым еще не совсем понятно, куда мы зайдем.

Но от глобальных технологий к тем, что у каждого в кармане. И у Президента тоже. Александр Лукашенко показал свой мобильный телефон, и на глазах студентов даже состоялся сеанс закрытой связи. Что произвело, конечно, на собравшихся эффект и помогло настроиться на общую волну, рассказали в программе Неделя» на СТВ.