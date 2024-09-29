«Это вообще запредельно опасно» – Лукашенко рассказал о самых экстремальных командировках
В пятницу, 27 сентября, Президент встретился со студентами инженерно-технических вузов Минска. Тот случай, когда специализация обязывает. А потому много говорили про технологии, их влияние на нашу жизнь, тот же искусственный интеллект, с которым еще не совсем понятно, куда мы зайдем.
Но от глобальных технологий к тем, что у каждого в кармане. И у Президента тоже. Александр Лукашенко показал свой мобильный телефон, и на глазах студентов даже состоялся сеанс закрытой связи. Что произвело, конечно, на собравшихся эффект и помогло настроиться на общую волну, рассказали в программе Неделя» на СТВ.
Расскажите, пожалуйста, какие у вас были самые экстремальные и интересные командировки?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Подлетая к границе Югославии, ко мне заходит командир экипажа и говорит: господин Президент, товарищ Президент, нам приказано, диспетчер, опуститься на высоту до километра. У нас эшелон президентский обычно 11 километров до километра. Я понял, что это такое. Они думали, что я развернусь. Это вообще запредельно опасно. Я говорю, опускайся. Он на меня смотрит – собьют. Я говорю, не собьют, опускайся. И вот я сижу у иллюминатора и смотрю, Дунай там. Вот просто такое впечатление, что мы скользим по верхушкам этих деревьев. Видят, что мы не испугались, мы подлетаем к аэродрому. Они начали бомбить Югославию, ракеты летают, приземляемся под эту канонаду. Садитесь, говорит. Приземлились.