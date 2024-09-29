Урожай со школьного огорода – как юные белорусы сами выращивают овощи? Присоединились к трудовому десанту

Сейчас как раз сезон уборки овощей. К этому процессу присоединились и юные белорусы. У многих учащихся уроки труда проходят на открытом воздухе, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. На школьных приусадебных участках дети убирают картофель, лук, морковь. В помощь хозяйствам и студенческие отряды. Так что полевые сборы открыты по всей стране. К трудовому десанту присоединилась и Юлия Мычка.

Ягода-малинка, оп-оп-оп,

Крутит головой, залетает в топ! Нет, не ягодка-малинка, а спелая морковь. Утро субботы в агрогородке Грудиновка начинается с рабочих перчаток и звонкой песни. Для местных ребят хлопоты на грядках вместо утренней зарядки – обычное дело. Вот уже пятый год на школьном участке в 30 соток они растят свой урожай.

Ангелина Рябычная, учащаяся Грудиновской средней школы:

Это интересно, потому что ты сначала садишь, а потом это съедаешь. В закрома местной столовой уже отправились свекла, картофель, и лук. Морковь – заключительный ингредиент витаминного коктейля. Уже после овощи станут ингредиентами для школьных завтраков и обедов – польза со всех сторон.

Александр Зайцев, учащийся Грудиновской средней школы:

Из овощей, которые растут на нашем огороде, повар может приготовить много разных блюд. Мое любимое – это «Антошкина картошка». Это картошка, запеченная в духовке, от которой запах стоит на всю школу.

Сергей Зайцев, директор Грудиновской средней школы:

Выращивание овощей на нашем школьном огороде помогает заменить платные овощи нашими бесплатными. И в связи с этим мы можем дать ребятам больше фруктов, мяса, соков, йогуртов.