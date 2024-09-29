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Урожай со школьного огорода – как юные белорусы сами выращивают овощи? Присоединились к трудовому десанту

29 сентября 2024 17:52
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Сейчас как раз сезон уборки овощей. К этому процессу присоединились и юные белорусы. У многих учащихся уроки труда проходят на открытом воздухе, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. На школьных приусадебных участках дети убирают картофель, лук, морковь. В помощь хозяйствам и студенческие отряды. Так что полевые сборы открыты по всей стране.

К трудовому десанту присоединилась и Юлия Мычка.

Урожай со школьного огорода – как юные белорусы сами выращивают овощи? Присоединились к трудовому десанту-2

Ягода-малинка, оп-оп-оп,
Крутит головой, залетает в топ!

Нет, не ягодка-малинка, а спелая морковь. Утро субботы в агрогородке Грудиновка начинается с рабочих перчаток и звонкой песни. Для местных ребят хлопоты на грядках вместо утренней зарядки – обычное дело. Вот уже пятый год на школьном участке в 30 соток они растят свой урожай.

Урожай со школьного огорода – как юные белорусы сами выращивают овощи? Присоединились к трудовому десанту-4

Ангелина Рябычная, учащаяся Грудиновской средней школы:
Это интересно, потому что ты сначала садишь, а потом это съедаешь. 

В закрома местной столовой уже отправились свекла, картофель, и лук. Морковь – заключительный ингредиент витаминного коктейля. Уже после овощи станут ингредиентами для школьных завтраков и обедов – польза со всех сторон.

Урожай со школьного огорода – как юные белорусы сами выращивают овощи? Присоединились к трудовому десанту-6

Александр Зайцев, учащийся Грудиновской средней школы:
Из овощей, которые растут на нашем огороде, повар может приготовить много разных блюд. Мое любимое – это «Антошкина картошка». Это картошка, запеченная в духовке, от которой запах стоит на всю школу.

Урожай со школьного огорода – как юные белорусы сами выращивают овощи? Присоединились к трудовому десанту-8

Сергей Зайцев, директор Грудиновской средней школы:
Выращивание овощей на нашем школьном огороде помогает заменить платные овощи нашими бесплатными. И в связи с этим мы можем дать ребятам больше фруктов, мяса, соков, йогуртов. 

Урожай со школьного огорода – как юные белорусы сами выращивают овощи? Присоединились к трудовому десанту-10

Школьный огород многофункциональный и, главное, «живой» инструмент в педагогике, где растут не только овощи, но и знания. На школьных грядках не раз ставили и аграрные эксперименты – пытались приручить брокколи и цветную капусту, но капризные заморские овощи не прижились, зато наши традиционные никогда не подводят.

Подробности в видео.

# Школьники # Овощи и фруткы # Продукты питания # Студенты # Юлия Мычка

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