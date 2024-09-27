«Американцам сильная Европа не нужна» – Лукашенко о том, как США наживаются на войнах

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо договариваться. Это моя твердая позиция. И мы с украинцами тоже, я открыто сказал, поддерживаем по определенным каналам контакты. С россиянами вы видите наши отношения. И мы стараемся на этих контактах, чтобы нормально было. Зеленский пока этого не слышит и слушать не хочет. Почему? Потому что американцы их толкают к этой войне. Война эта выгодна Америке. Очень выгодно. Потому что Россия – это одно, само собой, это не главное. Надо Европу отстроить. Вы не думайте, что американцы и европейцы – это одна семья. Ничего подобного. Американцам сильная Европа не нужна. Мир мог бы развиваться высокотехнологично. И Западная Европа, и огромные ресурсы в России. Вместе, как это начинали, вместе – вот вам ресурсы, технологии. Большая зависимость Европы от американцев. Вот они взяли их и душат, душат. Уничтожают Европу, утопив в этой войне, и Россию, утопив в этой войне, опускают. И один на один окажутся с Китаем. Главный их конкурент.

Читайте также:

Президенту показали научные достижения технических вузов Беларуси

Лукашенко: потеряв суверенитет, можно стать рабочей силой транснационального бизнеса

«Это уже вопрос национальной безопасности». Лукашенко о белорусском мобильном телефоне