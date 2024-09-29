Россия ответит Западу ядерным ударом? Азарёнок объяснил заявления Лукашенко и Путина

При каком условии Россия может ответить ядерным оружием? Куда и по кому будут бить? Григорий Азаренок о заявлениях президентов Беларуси и России, ядерном оружии и войне.

Григорий Азаренок, СТВ:

Неделя за неделей. Важнейшие заявления из Минска и Москвы. Слово сказано. Дальше – дело. Здравствуйте, в эфире программа «Слово и дело», меня зовут Григорий Азаренок, и я пришел с вами поговорить. Сначала с трибуны «Минск-Арены» Александр Лукашенко четко и ясно заявил: нападение на Беларусь, втягивание Беларуси в войну – это третья мировая. Лукашенко: «Нападение на Беларусь – это третья мировая война». Разбираем главные политические тезисы Президента.

Григорий Азаренок:

Все очень просто. Все понятно. Лаконично. Дело в том, что агрессия Запада трижды за 200 лет оставляла здесь руины. В храмах жарили мясо и устраивали конюшни. Грабили крестьян до нитки. Насиловали. Жгли. Это просвещенные французы со своим наполеоновским кодексом, свободами и равенствами. Кстати, в их войске и поляков было много, очень много. Мы все помним. А потом цивилизованные немцы. Крупная промышленная сверхдержава, которая не успела к распилу колоний. Решила компенсировать за счет нас. Народ Гете и Круппов – как они идеально и научно выверенно травили здесь всех пикрином и мучили военнопленных. Они к нам приходили. Не мы к ним. Мы к ним никогда не ходили первые. Нам на своей земле хорошо. Каждая война – удар по экономике, по судьбам и жизням людей. По потенциалу развития. По всему удар. А затем в третий раз. И тут уж цивилизаторы райского сада разыгрались на всю катушку. Баб и детей в сарай, задвижку закрыть, поджечь, матери детей на просвет в бревнах выставляют, сами сгорая, а они туда штыками. И стоят, и ржут. Народ Шиллера и Канта, создатели мерседесов. И уничтожение нас уже поставили на идеальную научную основу. Все в соответствии с планом. Все было идеально выверено. Просчитано и задокументировано. Каждый третий. Мы в руинах остались. Одни женщины, дети и инвалиды.

Григорий Азаренок:

И сегодня они снова собираются это сделать. Борелль войдет в историю со своим райским садом и джунглями. Напомню, Евросоюз он назвал садом, а все остальное дикими джунглями. Что делает обитатель сада в джунглях? Он не дороги строит. Он убивает диких животных. И они это не скрывают. Блестящий английский поэт и разведчик, колониалист Киплинг так и сказал: На каторгу ради угрюмых

Мятущихся дикарей,

Наполовину бесов,

Наполовину людей.

Неси это гордое Бремя –

Будь ровен и деловит,

Не поддавайся страхам

И не считай обид. Ну, понимаете, призвал гордо не обижаться, если мы – наполовину бесы, наполовину люди – не захотим цивилизовываться. Вот возьмем и не захотим. Глядишь, еще и сопротивляться, отвечать будем. Будем. Уже на этой неделе свое слово сказал Владимир Путин. Путин: Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси.

Григорий Азаренок:

Вы делаете следующий шаг? Что будет обозначать, если Storm Shadow или ATACMS ударит, например, по Подмосковью или Воронежу? Или по Мозырскому НПЗ? Это будет обозначать, что целеуказание, разведку, спутниковое наведение обеспечила американская орбитальная группировка. Это будет обозначать, что выстрелил натовский расчет. Что это сделали натовские военнослужащие. Вы сделаете этот шаг? Тогда я могу описать что будет дальше. Россия должна будет ликвидировать источник угрозы. А это схема снабжения Украины – в основном Польша и Румыния. Военные аэродромы и прочие объекты. Ядерным ударом. И поверьте, Америка не ответит своим ядерным ударом. А что будет обозначать нападение на Беларусь? Да, вы попытаетесь сделать так, чтобы это выглядело вылазкой недобитков и нацистов. Но мы не раз говорили – все полки и хоругви входят в состав официальных военных государственных органов Польши и Украины. Соответственно цель – руководство и инфраструктура этих органов. Точки на картах нанесены. Мы вас видим, слышим, каждое слово слышим. Карты подписаны. Вы делаете этот шаг?

Игорь Коротченко, военный эксперт:

Если Польша вторгается своими группировками на территорию Беларуси, последует ядерный удар по Польше. Разумеется, здесь мы тоже должны понимать степень эскалации. То есть должен быть определен перечень военных объектов и районов размещения польских ударных группировок, по которым будут наноситься ядерные удары. Что для этого будет сделано: либо тем оружием, которое на территории Беларуси, либо Россия задействует свой потенциал в Калининградской области, либо из северо-западного региона России – это, как говорится, дело закрытого военного планирования. Но совершенно очевидно, необходимо предусмотреть различные сценарии, что будет уничтожено в Польше. И, разумеется, это не полномасштабный ядерный удар, когда Польша будет стерта с лица земли. Это прежде всего удар по военные объектам, чтобы остановить дальнейшее продвижение польской армии и сделать Варшаву договороспособной. Еще раз подчеркиваю: в ответ на агрессию. Если Польша вторгается своими группировками на территорию Беларуси – ядерный удар. Как, в каком плане и в каком порядке – это военные специалисты за закрытыми дверями определят. То же самое касается и Литвы: какие цели, военные объекты на территории Литвы должны быть поражены.