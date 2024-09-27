Александр Лукашенко признался, о чём думает по ночам

Разговор на равных. Без формализма и фальши. Президент 27 сентября продолжил серию встреч со студентами. Очередной «диалог поколений» состоялся в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь собрались представители технических вузов столицы. С молодежью в нашей стране связаны особые ожидания. Это Александр Лукашенко отмечал не раз. Именно им предстоит продолжать строить и развивать суверенную Беларусь.
Президент – природный оратор. Нынешняя молодежь яркая и непосредственная. Поэтому диалог получился живым. Студенты рассказали Александру Лукашенко, о чем говорят в общаге.
Мы вот недавно с друзьями в общаге разговаривали на тему, почему Президентом быть сложно.
А глава государства признался, о чем думает по ночам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я много сейчас думаю, естественно, переходный период. Я понимаю, что кто-то придет после меня, будет руководить страной плохо, хорошо. Это вы потом оцените, сравнивая (все познается в сравнении). И я думаю, вот они все президенты у нас на глазах. У вас меньше, а у меня то они все на глазах. Начиная там от вашего ректора и заканчивая премьер-министром, руководителями парламента нашего. Вот они все на глазах. И вчера я подумал об этом. Ну вот, а кто? Вот я приду, и вы скажете: слушай, а ты посоветуй нам, а кого поддержать в данной ситуации? Честно, я не знаю. Но все они, кто на виду, обладают уникальными качествами. Уникальными, гораздо выше, чем у меня, отдельными качествами. И вчера я, допустим, подумал, вот если бы в одном человеке эти качества соединить, вот уникальный бы был человек и идеальный был бы Президент. Но главное – это опыт, ребята, это опыт.
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