Александр Лукашенко признался, о чём думает по ночам

Разговор на равных. Без формализма и фальши. Президент 27 сентября продолжил серию встреч со студентами. Очередной «диалог поколений» состоялся в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь собрались представители технических вузов столицы. С молодежью в нашей стране связаны особые ожидания. Это Александр Лукашенко отмечал не раз. Именно им предстоит продолжать строить и развивать суверенную Беларусь. Президент – природный оратор. Нынешняя молодежь яркая и непосредственная. Поэтому диалог получился живым. Студенты рассказали Александру Лукашенко, о чем говорят в общаге.

Мы вот недавно с друзьями в общаге разговаривали на тему, почему Президентом быть сложно. А глава государства признался, о чем думает по ночам.