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Лукашенко назвал свои любимые растения: «Без бульбы не обойдёмся!»

29 сентября 2024 18:05
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В пятницу, 27 сентября, Президент встретился со студентами инженерно-технических вузов Минска. Тот случай, когда специализация обязывает. А потому много говорили про технологии, их влияние на нашу жизнь, тот же искусственный интеллект, с которым еще не совсем понятно, куда мы зайдем.

Но от глобальных технологий, к тем, что у каждого в кармане. И у Президента тоже. Александр Лукашенко показал свой мобильный телефон и на глазах студентов даже состоялся сеанс закрытой связи. Что произвело, конечно, на собравшихся эффект и помогло настроиться на общую волну, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

О приземленном интересе с кодом нации хлеборобов.

Лукашенко назвал свои любимые растения: «Без бульбы не обойдёмся!»-3

Креативный вопрос. Топ-5 ваших любимых растений, которые вы бы посоветовали начинающему посадить?

Лукашенко назвал свои любимые растения: «Без бульбы не обойдёмся!»-5

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Без бульбы не обойдемся!
– Это основы.
– Вот если бы вы ко мне заехали и посмотрели экспериментально. 
– Очень интересно. 
– Год назад. 
– Напросилась. 
– Год назад я высадил сад. Тоже ученые приехали. Там алыча, персик. Ну, я не говорю про арбузы, которые я когда-то рекламировал. Сегодня это уже это по стране развитие получило очень хорошее. В этом году неплохой урожай был.

# Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Молодежь Беларуси

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