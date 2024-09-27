«Открытый микрофон с Президентом». О чём Первый говорил со студентами БГУИР?

Президент 27 сентября продолжил серию встреч со студентами. Общались на самые разные темы: внутренняя и внешняя политика, деструктивное влияние санкций, важность технологического суверенитета и развития собственных компетенций. А еще искусственный интеллект, хай-тек-инкубаторы и белорусский мобильный телефон. Разговор на равных. Без формализма и фальши. Президент 27 сентября продолжил серию встреч со студентами. Очередной «диалог поколений» состоялся в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь собрались представители технических вузов столицы. С молодежью в нашей стране связаны особые ожидания. Это Александр Лукашенко отмечал не раз. Именно им предстоит продолжать строить и развивать суверенную Беларусь. Поэтому и говорить с молодыми людьми Президент предпочитает, глядя в глаза. Открыто и откровенно. Отсюда и формат подобных встреч – «Открытый микрофон». Это реальная диалоговая площадка, где каждый может задать главе государства любой интересующий вопрос.

И этой возможностью ребята активно пользуются. Это показала и первая такая встреча, она прошла в начале сентября в Витебском госуниверситете. Тогда Александр Лукашенко поделился планами посетить ряд белорусских вузов. И вот сегодня встреча со студентами инженерно-технического профиля. Общались на самые разные темы: внутренняя и внешняя политика, деструктивное влияние санкций, важность технологического суверенитета и развития собственных компетенций. А еще искусственный интеллект, хай-тек-инкубаторы и белорусский мобильный телефон. Не обошлось без личных вопросов Президенту. Диалог продлился почти 3 часа и прошел в искренней и непринужденной атмосфере. Яркие и важные фрагменты «Открытого микрофона» в материале Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Открытый микрофон с Президентом – это прежде всего об открытости, презентации научных разработок белорусских вузов, открытом характере нашего Президента и открытии студентами личности Первого. Сегодня Президент работал в самом современном вузе страны. Альма-матер айтишников.

Сначала было построено три учебных корпуса. В одном из них мы находимся, это второй учебный корпус. О них, об искусственном интеллекте, этике этих процессов, а главное, о белорусской молодежи будет сказано много. Лукашенко: потеряв суверенитет, можно стать рабочей силой транснационального бизнеса. В зале полтысячи человек. В фойе научные разработки. Сегодня здесь сборная так называемых «физиков» столичного студенчества. На встречу с Президентом они привезли и свои изобретения. Это для сохранения жизни. Этот радар позволяет считать водителю грузовика приближающего зверя или стоящую машину. А это для сохранения живучести.

Президенту показали научные достижения технических вузов Беларуси. Университетское турне правды началось в Придвинье. В Витебске была задана высокая планка. А теперь разговор в столице. Глава государства сразу акцентирует: «Открытый микрофон с Президентом» – это не только время главного спикера. Это время диалога. А еще обоюдных открытий. Президент становится ближе для молодежи. Через социальные медиа такой открытости не добиться. Главе государства важно прочувствовать, чем живет белорусская молодежь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все зависит от вас. Я хочу откровенно и честно с вами поговорить, не боясь того, что вы зададите какие-то вопросы, на которые я не знаю ответа. Есть такие вопросы, я тоже человек, но мы обычно фиксируем такой вопрос, изучаем его и информируем вас по результатам этого изучения. А если вы уж поставите проблему, которая нужна будет нашему народу, государству, так я готов и заплатить за это. Поэтому давайте откровенно поговорим с вами на те темы, которые вас волнуют, потому что вы – будущее нашей страны, как бы банально это ни звучало. Всегда было так: молодежь – будущее нашей страны, и очень важно, какое у вас настроение, что вы думаете о будущем.

И пока оппоненты власти критикуют диктатуру и пытаются заработать себе очки на авторитете Лукашенко, для молодежи диктатура теперь мем. «Баллада о диктаторе» – пресс-служба Президента подготовила сюрприз для Лукашенко.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Я понимаю, что в зале сидят студенты, я как лектор могу довлеть над ними, поэтому, если вы не против, я бы передал бразды правления нашему выпускнику, секретарю БРСМ Максиму Аксененко. Александр Лукашенко:

А что, Максим, ректор – диктатор?

– Нет, конечно.

– Так давление.

– Довлеет, а как по-другому?

– Это правильно, управлять надо. В аудитории студенчество инженерно-технического профиля. Но без метафор не обошлось. Участники диалога нацелены на высокие ноты.

Я уверен, что сегодняшняя встреча у нас пройдет в таком формате открытого и душевного диалога. И по итогам этой встречи наша прекрасная, эталонная осенняя погода сменится на ясную. Уважаемый Александр Григорьевич! Просим вас выступить со вступительным словом. Александр Лукашенко:

Ну что касается погоды, ты перебрал, конечно. Нам ясная погода сейчас не к месту после такой засухи в целый месяц. Слава богу, что на сентябрь в основном эта засуха пришлась, когда урожай был готов, сформирован. Тем не менее ущерб определенный есть. Нам эта погода, как крестьяне говорят, золото падает с неба.

Держать внимание молодежи в эпоху яркого TikTok нелегко. О главном Президент сказал кратко и внятно. О транскорпорациях давно сказано в диалектике марксизма. А социальная и справедливая Беларусь теперь – это дерзкий вызов глобальному Западу. Для студента справедливость начинается с опыта поступления в вуз. Лукашенко о выборах на Западе: «Превратили политический процесс в целый интересный, захватывающий сериал». Но наша политическая позиция – это не стенание о больших испытаниях и переживание об исторических болях. Беларусь – это страна будущего.

Александр Лукашенко:

Страна развивается, люди так же развиваются. Подробнее. Я очень хочу, чтобы вы реализовались в своей профессии, создали семьи, стали родителями, все это будет. Главное на этом жизненном пути, чтобы вы оценивали ситуацию глобально. Видели связь между внутренней и внешней политикой, понимали суть исторического момента. Будете вы инженерами, бригадирами, мастерами, начальниками цехов, руководителями предприятий, но вы никуда не денетесь от этой политики. Вы в ней должны разбираться. Может быть, не хуже, чем в своей специальности. «Американцам сильная Европа не нужна» – Лукашенко о том, как США наживаются на войнах. Белорусская молодежь, что называется, с мозгами. А вот откровенного диалога поколений не хватает. Поэтому и звучит резонный вопрос об информационной безопасности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наталья Ивановна у меня что-то хочет спросить. Лоббирует какого-то парня. Не из Полоцка?

– Нет!

– Наталья Ивановна из Полоцка, поэтому…

– Я из города Горки вообще.

– Красивый. Моя юность там прошла. Академию вы там не испортили?

– Нет, у меня такой вопрос. Вы неоднократно говорили, что Запад пытается создать ситуацию мятежа в нашей стране и, так скажем, влезть в информационное поле. Какие накануне и на сегодняшний день угрозы в информационном поле нам грозят? Какими уловками пользуются наши недруги и как с этим бороться?

– Владимир Борисович, расскажи про угрозы.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Если это ребят волнует, молодого человека, можем отдельную лекцию в рамках выступлений наших информационно-пропагандистских групп здесь организовать. Они больше в плане технической реализации этих вызовов Запада. А мы с точки зрения организации идеологической, информационной. Задавали самые непосредственные вопросы. И даже можно было поразговаривать по закрытому телефону Президента.

Александр Лукашенко:

Это закрытая связь. Если я вот сейчас набрал пресс-секретаря.

– Девочке показать?

– Дай девочке телефон, мы поговорим с ней. Дай ей поговорить со мной. Ну что, не слышишь меня?

– Слышу, слышу!

– Здравствуй!

– Тут и там вас слышу! Вместе с романтическими идеями о космосе будущая технологическая элита Беларуси понимает и приземленность идей и не отрывается от реалий. Звучат здесь конкретные предложения для учебного процесса, опять же, по обеспечению безопасности.

Недавно вы были на полигоне и упомянули то, что мы не должны отставать в подготовке кадров к современной войне. Это пользование дронами, РЭБами и тому подобное.

Александр Лукашенко:

Я себе взял на заметку. Это разумно. Кафедру военную айтишников, допустим, у вас или в БГУИРе. А почему нет? Это будут самые классные операторы беспилотников, самые классные. Министерство обороны, Наталья Николаевна, передайте министру обороны, чтобы занялся этим и с ректором посоветовался, и мне доложили, как мы это будем делать. Как и в Витебске, глава государства нашел общий язык. Несмотря на разные лингвистические предпочтения, фидбэк, обратная связь случилась.

Интересно понаблюдать за тем, как наш Президент будет общаться со студентами в каком-то не официально-деловом таком стиле, а в более молодежном, в комфортном для нас, чтобы мы где-то не растерялись. Он пытался нас как-то тоже, с одной стороны, поддержать, помочь, чтобы мы расслабились и чувствовали себя максимально комфортно.

Очень много инсайдерской информации, как уже сказали. Очень много чего интересного и того, что не услышишь нигде больше.

Родной. Не было ощущения, что пришел какой-то незнакомый человек, которого мы никогда не видели. А вот просто была добрая душа, которая все рассказывала, ничего не скрывала, и мы обо всем знали, будем знать.