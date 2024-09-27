Лукашенко: потеряв суверенитет, можно стать рабочей силой транснационального бизнеса
Инфосреда всех нас сделала очень открытыми, откровенными и, к сожалению, уязвимыми. Об этом заявил глава государства во время общения со студентами инженерно-технических вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Необходимо развивать беспилотный транспорт, не отставать от других стран, подчеркнул Президент. Ведь сегодня технологическая гонка только набирает темпы и, если затормозим, другие нас затопчут. Тему технологического суверенитета, необходимого для обеспечения национальной безопасности Беларуси и ее устойчивого развития, глава государства продолжил уже в ходе общения с учащимися столичных вузов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Современные политики, эксперты, аналитики конструктивного мирового большинства вынуждены говорить о реальной ситуации, повторяя один и тот же нарратив: мир на грани новой мировой войны. Не для того, чтобы напугать. А для того, чтобы не отвлекаться на глупости, не расслабляться, концентрироваться на национальных интересах. Важно, чтобы вы понимали, почему современные политики так много говорят о национальных интересах, суверенитете, государственности.
Если все это потерять, то из статуса граждан своей страны можно резко опуститься на ступень зависимых от чужого государства, стать рабочей силой транснационального бизнеса. Кто-то, может, и заживет богато, но далеко не все. Большинство – хуже. И это мы тоже в своей истории проходили. Поэтому я много говорю о социальной справедливости и мире. Поэтому мы и работаем в данном направлении. И наши мирные инициативы абсолютно не противоречат контрмерам по укреплению обороноспособности, которые мы сегодня вынуждены принимать.
Сегодня перед инженерной отраслью стоят серьезные задачи, которые определят будущее страны, подчеркнул глава государства и напомнил про необходимость провести научно-техническую революцию. Так, сегодня рассматривают возможность создания на базе профильных вузов хай-тек-инкубаторов центров прогрессивной мысли. БГУИР должен реализовать подобный проект, убежден Президент. А государство окажет всю необходимую поддержку. Учащиеся столичных вузов активно задавали вопросы.
Один из них на злобу дня, об искусственном интеллекте. Использует ли его глава государства в своей работе. Об этом расскажем в следующем выпуске.