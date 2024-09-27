Лукашенко: потеряв суверенитет, можно стать рабочей силой транснационального бизнеса

Инфосреда всех нас сделала очень открытыми, откровенными и, к сожалению, уязвимыми. Об этом заявил глава государства во время общения со студентами инженерно-технических вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необходимо развивать беспилотный транспорт, не отставать от других стран, подчеркнул Президент. Ведь сегодня технологическая гонка только набирает темпы и, если затормозим, другие нас затопчут. Тему технологического суверенитета, необходимого для обеспечения национальной безопасности Беларуси и ее устойчивого развития, глава государства продолжил уже в ходе общения с учащимися столичных вузов.