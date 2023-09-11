«Польское руководство удрало в Румынию». Андрей Богодель кратко рассказал историю 17 сентября

Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу «По существу» развернулась дискуссия. Кирилл Казаков, СТВ:

17 сентября – мы действительно понимаем, что праздник единства, там есть история освобождения от польской оккупации. Там есть некая позиция про того врага, которого мы победили. Может ли праздник 17 сентября, с учетом того, что война уже вокруг нас, война в умах, быть идеологий победы? Мы же защищаем отвоеванное. Как все говорят: «Мы в 1945 году победили немцев». И это аксиома. Но то, что «мы в 1939 году победили поляков» – это крайне редкая фраза. А это так.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Наверное, тут неправильно победить, что мы победили поляков или не победили. Что произошло 17 сентября? Давайте с вами вспомним. Польское руководство удрало в Румынию, прихватив с собой самое ценное. Далеко не польских солдат или семьи польских военнослужащих, а золотой запас. Дальше, пока на западе дрались немцы с поляками, что происходило на востоке? Мы просто пришли, и здесь фактически народ принимал, обнимал свою армию. У меня отец был из Витебщины, Глубоччины. И он вспоминал, моя бабушка, его мама, ему всегда говорила так: «Петя, смотри, вот это – наши, они русские. Поляки – они чужие. Когда вошла туда Красная армия, выбежали и встречали их яблоками, потому что шла наша армия. Мы это четко понимали, мы их ждали». Сегодня 17 сентября – это по-настоящему значимое событие. Единственное, что пока оно еще нами не осознано. Что это действительно объединение нашего народа. В этом году 17 сентября попадет на выходной день. Я думаю, что со следующего года оно будет всегда выходным днем, и, думаю, парламентарии меня в этом поддержат. Кирилл Казаков:

А парламентарии поддержат! Андрей Богодель:

И самое главное, что мы наполним его обязательно идеологической составляющей, которая позволит нам понимать всю глубину. Алена Сырова, СТВ:

Почему не так быстро и до конца мы этот праздник принимаем? Потому что все-таки уже выросло не одно поколение белорусов, для которых та страна, которую мы знаем, в тех границах, в которых она есть, – это данность. Точно так же, как данность то, что небо у нас голубое. Кирилл Казаков:

Ты родилась в независимой Беларуси? В независимой. Большинство из нас родились в Советском Союзе. Мы понимаем, что наша родина все-таки Советский Союз. Люди, которые родились в твоем поколении, чуть младше, действительно Беларусь представляют иначе. Они не понимают другого флага, других карт. Алена Сырова:

И не делят на запад и восток.

Вадим Боровик, политолог:

Мне немножко непонятна вообще эта риторика. Если мы начнем вникать в историю праздников соседних государств, любых, у нас многие военачальники, победи и битвы, которые они празднуют, будут под сомнением. Кому мы вообще должны что доказывать? У нас принято решение политическое, мы суверенное государство. Мы сами будем на своей территории определять, какой военный контингент у нас будет отмечаться, какое оружие, какие праздники. И будем эти праздники праздновать. Я так понимаю, вы [делаете – прим. ред.] такое толкование для граждан в контексте правильного понимания праздника. Но в целом под сомнение… Да плевать я хотел на то, что в соседнем государстве будут думать про национальный праздник Беларуси. Это наш праздник, День народного единства!

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Тем более это связано не с нашей агрессией, а с нашей миролюбивой позицией объединения. То есть полдома склеили с другой половиной дома. Очень важно, что мы монолитная нация. Почему у нас нельзя было сделать такой эффектный Майдан и цветную революцию, как в Украине? Да потому, что Украина поделена: Западная, Центральная и Восточная. А в Бресте, Могилеве и Витебске одинаково любят, именно центральную власть признают, Минск, выступают за действующего Президента. Кирилл Казаков:

У нас классика унификации, мы унифицированное государство. Евгений Пустовой:

У нас нет географического разделения. Это очень важно, это говорит о целостности и монолите государства в наших границах.