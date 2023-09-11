Предателей Родины задержали в Беларуси. Какое преступление они совершили?
Они готовились убивать мирных белорусов ради денег. КГБ раскрыл и обезвредил на территории нашей страны сразу три террористические группы, которые работали на спецслужбы Украины, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ. Подрывы железнодорожных путей, слежка за передвижением военной техники и оборудование схронов со взрывчаткой и оружием. Кто и по каким причинам попал в разряд предателей Родины и почему кровавым планам не суждено реализоваться?
А это уже кадры из Гродно. Бойцы группы «А» проводят задержание гражданина Украины Ивана Лихолата. Это только с виду он безобидный и пушистый, как будто совсем не понимает, почему силовики нагрянули к нему посреди ночи. На самом деле этот мужчина – бывший разведчик ВСУ. Впрочем, как оказалось, бывших действительно не бывает. Дружеские связи с представителями украинских спецслужб Лихолат поддерживал вплоть до своего задержания сотрудниками КГБ Беларуси.
– Я, Лихолат Иван Сергеевич, 1992 года рождения (06.08).
– Гражданином какой страны вы являетесь?
– Украины.
– С какого периода вы контактируете со спецслужбами Украины?
– Год назад мне вышло предложение о работе со спецслужбами Украины.
– С какой спецслужбой конкретно?
– Я не могу знать, но они представились как ГУР.
– Какие задачи вам поступали?
– Разведывать места положения техники и группировки российских войск.
– Что еще?
– Еще поступала задача спалить релейные шкафы. Последняя из задач – подорвать железнодорожные пути.
Посотрудничать с СБУ Лихолату предложили еще зимой. Некий мужчина с позывным «Аким» якобы несколько раз звонил ему на мобильный с украинского номера и всеми правдами и неправдами уговаривал стать агентом спецслужбы. На деле долго уговаривать Лихолата не пришлось. Уже весной он начал получать первые задания от куратора, а после и вовсе привлек к сотрудничеству еще двух предателей: Ивана Бородича и Бориса Пухальского. Причем оба якобы совершенно случайно имели навыки в минно-взрывном деле.
Иван Лихолат, обвиняемый:
В марте Иван сбросил мне на WhatsApp фотографии грузовиков и двух самолетов. Грузовики двигались в Гродно военные, а самолеты – в сторону Минска, по трассе «Барановичи-Минск». После этого произошел взрыв в Мачулищах, на что мне Аким написал, чтобы не выходить на связь и никаким образом не проявлять себя. Если будут спрашивать, то я должен был говорить, что к Главному разведывательному управлению Украины не имею никакого отношения.
Иван Бородич, о котором говорит Лихолат, предприниматель в сфере грузоперевозок. По стране наматывал сотни километров, а значит много чего видел и много чего мог сдать иностранным спецслужбам. В частности, те самые фото перемещения военной техники. При этом душевно общаясь с украинскими агентами, визиту сотрудников белорусского КГБ мужчина почему-то не обрадовался.
– За что задержаны?
– Задержан за то, что передавал информацию Ивану, другу Бориса, в виде четырех фотографий. По-моему, на фотографиях была военная техника в виде каких-то прицепов. И, видимо, за сотрудничество с этим Иваном, который является сотрудником СБУ.
– Куда в дальнейшем передавались эти фотографии?
– Я не знаю, но думаю, что это в СБУ, в Украину.
Друг Ивана Борис на самом деле давний товарищ самого Бородича, но в этой ситуации выгоднее было скинуть все карты в одни руки. Впрочем, на деле так и оказалось.
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