Предателей Родины задержали в Беларуси. Какое преступление они совершили?

Они готовились убивать мирных белорусов ради денег. КГБ раскрыл и обезвредил на территории нашей страны сразу три террористические группы, которые работали на спецслужбы Украины, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ. Подрывы железнодорожных путей, слежка за передвижением военной техники и оборудование схронов со взрывчаткой и оружием. Кто и по каким причинам попал в разряд предателей Родины и почему кровавым планам не суждено реализоваться?

А это уже кадры из Гродно. Бойцы группы «А» проводят задержание гражданина Украины Ивана Лихолата. Это только с виду он безобидный и пушистый, как будто совсем не понимает, почему силовики нагрянули к нему посреди ночи. На самом деле этот мужчина – бывший разведчик ВСУ. Впрочем, как оказалось, бывших действительно не бывает. Дружеские связи с представителями украинских спецслужб Лихолат поддерживал вплоть до своего задержания сотрудниками КГБ Беларуси.

– Я, Лихолат Иван Сергеевич, 1992 года рождения (06.08).

– Гражданином какой страны вы являетесь?

– Украины.

– С какого периода вы контактируете со спецслужбами Украины?

– Год назад мне вышло предложение о работе со спецслужбами Украины.

– С какой спецслужбой конкретно?

– Я не могу знать, но они представились как ГУР.

– Какие задачи вам поступали?

– Разведывать места положения техники и группировки российских войск.

– Что еще?

– Еще поступала задача спалить релейные шкафы. Последняя из задач – подорвать железнодорожные пути. Посотрудничать с СБУ Лихолату предложили еще зимой. Некий мужчина с позывным «Аким» якобы несколько раз звонил ему на мобильный с украинского номера и всеми правдами и неправдами уговаривал стать агентом спецслужбы. На деле долго уговаривать Лихолата не пришлось. Уже весной он начал получать первые задания от куратора, а после и вовсе привлек к сотрудничеству еще двух предателей: Ивана Бородича и Бориса Пухальского. Причем оба якобы совершенно случайно имели навыки в минно-взрывном деле.