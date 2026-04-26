«Наше время приходит»: Лукашенко ставит задачу более активно развивать мясное животноводство

Александр Лукашенко ориентирует сельхозорганизации на более активное выращивание мясных пород крупного рогатого скота. Такую задачу поставил Президент во время посещения холдинга «Агро-Лясковичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне мирового роста цен на продовольствие Беларусь может значительно нарастить экспорт и увеличить доходы от поставок продукции. В частности, внимание было обращено на герефордскую породу, которая хорошо зарекомендовала себя. В Гомельской области есть хозяйства, которые занимаются племенным животноводством и работают, в том числе, на экспорт.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Молодцы, продавайте. Мяса у нас хватает, поэтому то, что вы продаете на внешних рынках, это хорошо. Надо нам активнее это развивать. Если есть рынок, а он будет. Вы видите, как дорожают удобрения, уже в два раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать. Поэтому спрос будет. Наше время, по-моему, приходит. И мы же не зря вкладывали в сельское хозяйство. Поэтому, да, надо развивать эту мясную породу. Особенно, где людей, откровенно говоря, нет. Они же не прихотливые животные.

Еще одно поручение Президента – строить недорогие, но функциональные телятники. Осенью 2025 года глава государства приезжал в «Агро-Лясковичи», чтобы проинспектировать ход строительства современного молочно-товарного комплекса, который должен был стать ориентиром для других хозяйств. Тогда Александру Лукашенко представили проект на основе деревянных конструкций из местного сырья. Он включал два коровника – на 384 животных, доильно-молочный блок, профилакторий для телят. Ключевым вопросом оставалась цена – важно было найти баланс между затратами и эффективностью.

Сегодня Александр Лукашенко ознакомился с результатом. На молочно-товарном комплексе «Лясковичи» содержатся более 1700 голов крупного рогатого скота, из них свыше 800 – дойное стадо. С начала 2026 года здесь произведено более полутора тысяч тонн молока. Глава государства оценил масштабы нового молочно-товарного комплекса, включая профилакторий для молодняка, построенный с применением металлоконструкций. И отдельно обратил внимание на финансовую составляющую проекта.