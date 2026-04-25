Лукашенко: от ФАПов никто отказываться не должен и не будет

Главные новости этой субботы пришли из Петрикова. Этот 10-тысячный уютный городок на юге Беларуси – пример небольшого райцентра с развитой социальной инфраструктурой, ну или просто удобного и комфортного для жизни. Сегодня это очередная локация большой командировки Президента по Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко ознакомился с работой центральной районной больницы, ее возможностями в диагностике и лечении, а еще лично пожелал успехов женщинам, которые вот-вот станут счастливыми мамами. Ну а самая яркая локация – детский сад с бассейном, музыкальным и спортивным залами и, конечно, звонкими голосами ребят.

А еще Петриков – это пример эффективного и положительного взаимодействия местной власти с промышленным гигантом. Речь о шефской помощи «Беларуськалия», благодаря которой решать текущие вопросы в развитии города и района намного проще. При этом работу с кадрами в самом широком смысле слова Александр Лукашенко назвал важнейшим направлениям для местной власти. Все подробности этого дня из Петрикова – в репортаже Алены Сыровой.

Какой важнейший не экономический/не политический, а просто визуальный показатель положения дел в городе/районе? Количество детей, молодежи на улице. Исходя из этого, совершенно логично, что на запрос главы государства ознакомиться с ситуацией в Петрикове, было решено ответить предложением посетить локации, где жизнь только начинается, а после бьет ключом. В Петрикове живет без малого 13 тысяч человек. Каждый из них может полагаться на то, что об их здоровье позаботились в Петриковской центральной районной больнице. Рассчитанная на 131 койку, она первая точка на маршруте Президента сегодня и одно из звеньев системы здравоохранения каждый день.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И сколько у вас?

– 7 амбулаторий, 2 участковых больницы и 22 ФАПа на сегодняшний день. Александр Лукашенко:

22 ФАПа, 7 участковых?

– 7 участковых больниц. 7 амбулаторий врача общей практики и 2 участковые больницы. Александр Лукашенко:

Участковые больницы какие функции на сегодня осуществляют?

– Прием пациентов, врачебные осмотры, оказание медицинской помощи, плановой и неотложной медицинской помощи, сопровождение населения на конкретных участках. Плюс стационарное лечение, койки. Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

11 тысяч у нас сельского населения, в основном они все находятся на районе. И необходимость в ФАПах, в этих больницах, она есть.