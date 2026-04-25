Лукашенко: от ФАПов никто отказываться не должен и не будет
Главные новости этой субботы пришли из Петрикова. Этот 10-тысячный уютный городок на юге Беларуси – пример небольшого райцентра с развитой социальной инфраструктурой, ну или просто удобного и комфортного для жизни. Сегодня это очередная локация большой командировки Президента по Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко ознакомился с работой центральной районной больницы, ее возможностями в диагностике и лечении, а еще лично пожелал успехов женщинам, которые вот-вот станут счастливыми мамами. Ну а самая яркая локация – детский сад с бассейном, музыкальным и спортивным залами и, конечно, звонкими голосами ребят.
А еще Петриков – это пример эффективного и положительного взаимодействия местной власти с промышленным гигантом. Речь о шефской помощи «Беларуськалия», благодаря которой решать текущие вопросы в развитии города и района намного проще. При этом работу с кадрами в самом широком смысле слова Александр Лукашенко назвал важнейшим направлениям для местной власти.
Все подробности этого дня из Петрикова – в репортаже Алены Сыровой.
Какой важнейший не экономический/не политический, а просто визуальный показатель положения дел в городе/районе? Количество детей, молодежи на улице. Исходя из этого, совершенно логично, что на запрос главы государства ознакомиться с ситуацией в Петрикове, было решено ответить предложением посетить локации, где жизнь только начинается, а после бьет ключом.
В Петрикове живет без малого 13 тысяч человек. Каждый из них может полагаться на то, что об их здоровье позаботились в Петриковской центральной районной больнице. Рассчитанная на 131 койку, она первая точка на маршруте Президента сегодня и одно из звеньев системы здравоохранения каждый день.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И сколько у вас?
– 7 амбулаторий, 2 участковых больницы и 22 ФАПа на сегодняшний день.
Александр Лукашенко:
22 ФАПа, 7 участковых?
– 7 участковых больниц. 7 амбулаторий врача общей практики и 2 участковые больницы.
Александр Лукашенко:
Участковые больницы какие функции на сегодня осуществляют?
– Прием пациентов, врачебные осмотры, оказание медицинской помощи, плановой и неотложной медицинской помощи, сопровождение населения на конкретных участках. Плюс стационарное лечение, койки.
Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
11 тысяч у нас сельского населения, в основном они все находятся на районе. И необходимость в ФАПах, в этих больницах, она есть.
Глава государства полностью согласен – от ФАПов никто отказываться не должен и не будет. Это важная часть жизни и спокойствия людей в регионах. Речь идет о глобальном системном подходе. Ресурс должен быть использован максимально эффективно. Губернатор привел пример, как часть не задействованных площадей одной из больниц в Гомельской области, адаптировали под оказание социальных услуг.
Пожилые люди находятся там, как в пансионате, под присмотром медиков, разумеется за оплату. Есть и передвижные медицинские пункты. Да, все это – эксперименты, но и повод призадуматься о том, что действительно нужно, а что избыточно на сегодняшний день.
Лукашенко ориентирует на оптимизацию учреждений здравоохранения.