Лукашенко оценил ход строительства МТК из деревянных конструкций: цена не должна быть заоблачной

Реализация программы развития районов Припятского Полесья на контроле главы государства. 4 октября Александр Лукашенко работал в Гомельской области, проинспектировал строительные работы на предприятии «Агро-Лясковичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 2023 года оно в ведении Управделами Президента. Как отметил Александр Лукашенко, такие хозяйства должны задавать технологические тренды, их опыт должен тиражироваться по всей стране.
«Не пашете, как положено» – Лукашенко обратил внимание аграриев на культуру земледелия.
Сегодня на предприятии «Агро-Лясковичи» продолжается модернизация, по опытному проекту возводят молочно-товарный комплекс: из деревянных конструкций, которые произведены из местного сырья. Предприятие Александр Лукашенко посещал в мае 2025 года, тогда же главе государства доложили о возможностях более широкого использования ЛВЛ-брусов. Сегодня разговор продолжили.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я ищу самый дешевый проект, который будет больше из собственных материалов. Но когда я вижу у его ученика, и у него, считай, в лесу гниет древесина… Ну, у вас, может, меньше, полешуки – все-таки люди рачительные. Гниет древесина, а мы не можем сарай из этой древесины построить. Поэтому ему дано поручение как управляющему делами – проконтролировать, сколько это будет стоить – деревянная конструкция. И если ее по технологии построить, обработать, как следует, сколько она будет стоять. У меня были такие сараи деревянные. Слушай, до меня они лет 30 стояли, после меня лет 30 стояли. Но если 50 лет будет стоять эта конструкция, а она будет стоять, если ее просмолить, прокрасить и содержать, как надо, мне кажется, что лет 50 эта конструкция будет стоять.
Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:
Ну, во-первых, она на заводе обработана: и антисептики, и огнезащита. Мы же сделали клейные конструкции, не просто древесина. Не просто поставили, напилили брус из бревна, мы клеили из досок…
– Ну, клеенный брус – понятно.
– Оно, конечно, немного дороже сейчас, но в эксплуатации оно будет вести себя надежнее и прочнее. Тем более это уже стабильная конструкция, в отличие от просто бревна, которое будет усыхать, трескаться.
– Крутится, вертится – это понятно. Но ты должен мне посчитать все: начиная от лесозаготовки, пиление там и прочее. И держать их тоже в тонусе, чтобы они, видя заказ, не пытались прибыль бешеную получить и рентабельность под сорок! 5 % хватит рентабельности и контролировать затраты. Мы должны четко понимать, сколько это стоит. Брус, не брус, его стройка. Тоже смотри, не надо на этом зарабатывать, потому что это по всей стране будет тиражироваться – и мы будем тратить бешеные деньги. И потом, мы считать тоже умеем. Есть специалисты, которые посчитают, сколько стоит эта твоя стройка. Люди должны получать нормальную зарплату, но цена строительства не должна быть заоблачной, для нас это важно. То есть это опытное строительство.
Разговор о ситуации в хозяйстве и районе в целом продолжили прямо на строй площадке. Президент обратил внимание на непростые геополитические условия и подчеркнул: чтобы выжить, надо приводить в чувство Полесье. На это нацелена программа развития до 2030 года. Сегодня продолжается поиск проектов, которые можно масштабировать и внедрить по всему берегу Припяти.