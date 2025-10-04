Лукашенко оценил ход строительства МТК из деревянных конструкций: цена не должна быть заоблачной

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я ищу самый дешевый проект, который будет больше из собственных материалов. Но когда я вижу у его ученика, и у него, считай, в лесу гниет древесина… Ну, у вас, может, меньше, полешуки – все-таки люди рачительные. Гниет древесина, а мы не можем сарай из этой древесины построить. Поэтому ему дано поручение как управляющему делами – проконтролировать, сколько это будет стоить – деревянная конструкция. И если ее по технологии построить, обработать, как следует, сколько она будет стоять. У меня были такие сараи деревянные. Слушай, до меня они лет 30 стояли, после меня лет 30 стояли. Но если 50 лет будет стоять эта конструкция, а она будет стоять, если ее просмолить, прокрасить и содержать, как надо, мне кажется, что лет 50 эта конструкция будет стоять.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

Ну, во-первых, она на заводе обработана: и антисептики, и огнезащита. Мы же сделали клейные конструкции, не просто древесина. Не просто поставили, напилили брус из бревна, мы клеили из досок…

– Ну, клеенный брус – понятно.

– Оно, конечно, немного дороже сейчас, но в эксплуатации оно будет вести себя надежнее и прочнее. Тем более это уже стабильная конструкция, в отличие от просто бревна, которое будет усыхать, трескаться.

– Крутится, вертится – это понятно. Но ты должен мне посчитать все: начиная от лесозаготовки, пиление там и прочее. И держать их тоже в тонусе, чтобы они, видя заказ, не пытались прибыль бешеную получить и рентабельность под сорок! 5 % хватит рентабельности и контролировать затраты. Мы должны четко понимать, сколько это стоит. Брус, не брус, его стройка. Тоже смотри, не надо на этом зарабатывать, потому что это по всей стране будет тиражироваться – и мы будем тратить бешеные деньги. И потом, мы считать тоже умеем. Есть специалисты, которые посчитают, сколько стоит эта твоя стройка. Люди должны получать нормальную зарплату, но цена строительства не должна быть заоблачной, для нас это важно. То есть это опытное строительство.